Vervolg: De dag nadat... ik een marathon liep voor mijn overleden dochter

“Wat een spektakel, het marathonweekend in Londen. Het was een geweldige ervaring, waarvan ik nog lang heb kunnen nagenieten. Tegelijkertijd viel ik na het lopen in een donker gat: ik had maanden keihard getraind om deze race te lopen als eerbetoon aan onze overleden dochter en nu was het klaar. Ik kan nog steeds slecht met het verlies omgaan; het gemis is te verschrikkelijk. Met het overlijden van Marit ben ik echt een deel van mezelf kwijtgeraakt en ik denk dat het leven nooit meer een tien zal worden. Voor mij geen gesprekken met een psycholoog, dat vind ik te moeilijk en ik krijg Marit er niet mee terug. Ik laat het deksel liever op de beerput, omdat ik bang ben voor wat eronder zit. Liever trek ik mijn hardloopschoenen aan.”

Naar elkaar toe gegroeid

“Sowieso heb ik nooit geleerd om over mijn gevoelens te praten. Als achtjarige verloor ik mijn twee jaar jongere zusje, ook aan botkanker. Mijn vader was van de generatie ‘een man mag niet huilen’, dus in ons gezin werd niet over gevoelens of verdriet gepraat. Mijn man staat hier gelukkig heel anders in, hij zocht wel hulp. Voor hem werkt het goed om over het verlies van Marit te praten, en dat respecteren we van elkaar. Sommige echtparen groeien misschien uit elkaar na het overlijden van een kind, wij zijn juist nog dichter naar elkaar toe gegroeid.”

Muren

“We zijn al meer dan dertig jaar een team en daar ben ik heel dankbaar voor. Als hij en onze twee jongens niet in mijn leven waren geweest, had ik dit grote verdriet misschien niet eens overleefd. Met hen om me heen gaat het goed met me, maar als ik alleen thuis ben, komen de muren vaak op me af. Daarom ben ik meer gaan werken. Toen Marit nog leefde, werkte ik achttien uur in de week omdat ik vanwege haar licht verstandelijke beperking zo veel mogelijk bij haar wilde zijn. Inmiddels werk ik soms bijna vijftig uur in de week, als groepsleidster van mensen met een verstandelijke beperking. Dat doet me goed. Net zoals hardlopen me nog steeds goed doet. Misschien ga ik ooit nog een keer een marathon doen, maar voorlopig staat het niet op de planning.”

Helden

“Via de groepsapp heb ik nog steeds contact met het KiKa-marathonclubje. Sommigen lopen meerdere marathons per jaar voor de stichting Run for KiKa. Dan appt er weer iemand vanuit Boston of komt er een foto van de marathon in Tokio binnen. Echte helden zijn het. Ik denk met veel plezier terug aan het weekend in Londen, maar liever wilde ik dat het niet nodig was geweest en dat Marit nog altijd in ons midden zou zijn.”