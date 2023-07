Vervolg: De dag nadat... ik flauwviel na een botoxbehandeling

“Eén wenkbrauw was iets te ver gelift, maar ik denk dat ik dat vooral zelf zag. Ik vond het al zo gek dat hij ook prikjes in mijn voorhoofd plaatste, wat ik nog niet eerder botox had gehad. Toen de behandeling klaar was en ik verdwaasd rechtop ging zitten, vroeg ik: ‘Waarom spoot u op een andere plek dan waar ik om vroeg? Bij de vorige behandelingen was dat anders.’ ‘Dit is effectiever’, antwoordde hij. Ik vatte dat op als een sneer naar de andere arts. Maar het resultaat bleef deze keer langer zichtbaar dan de vorige keren dat ik botox gebruikte. In die zin was de behandeling inderdaad effectiever. Toch kijk ik er nog steeds niet prettig op terug.”

Voorlopig genezen

“Heel laf heb ik de salon niet meer gebeld om mijn slechte ervaring te bespreken. Ik had er gewoon geen zin in. Misschien trekt iemand anders wel aan de bel – ik kan me niet voorstellen dat ik de eerste ben met zo’n ervaring. Of komt het doordat ik het kan vergelijken met mijn vorige botoxbehandelingen? In ieder geval ben ik voorlopig genezen van botox, ik heb nu al anderhalf jaar geen behandeling meer gehad. Het is ook net of het minder nodig is sinds ik ander werk heb en niet meer steeds achter de computer zit. Mijn fronsrimpel lijkt minder geworden. Als ik ooit weer ga, kies ik zeker weer voor mijn ‘oude’ arts in Amsterdam.”