Vervolg: De dag nadat... ik hete frituurolie over me heen kreeg

“En natuurlijk moet ik in de zon mijn huid insmeren met factor vijftig, maar dat zou iedereen moeten doen. Als ik onder een te hete douche sta, heb ik wel een schrikreactie. Oei, even oppassen.

Respect

De olie die ik over me heen kreeg, was op dat moment op z’n heetst. Toch heb ik nog geluk gehad. Als ik frituurvet had gebruikt, was de schade nog veel groter geweest. Vet blijft op de huid zitten, stolt daar en geeft veel diepere wonden.

Niet zo lang geleden zag ik de documentaire over de cafébrand in Volendam en besefte ik opnieuw dat ik geluk heb gehad. Ik heb zo veel respect voor de slachtoffers van de Volendambrand, sowieso voor alle brandwondenslachtoffers. Ik weet hoe zwaar het gevecht is dat zij moesten leveren.

260 nietjes

De eerste twee weken na het ongeluk werd gekeken hoe en of de ergste brandwonden zouden helen. Toen daarna bleek dat ik toch geopereerd moest worden, was ik heel teleurgesteld. Overigens ging het alleen om mijn benen, mijn arm was al goed aan het helen. De plekken waar ik derdegraads brandwonden had, een groot deel van de achterkant van mijn benen dus, zijn behandeld met transplantatiehuid. Eerst afkomstig van mijn eigen huid, later werd daar donorhuid overheen gelegd. Na die eerste operatie had ik 260 nietjes in mijn benen en billen.

Gedrogeerd

Bij brandwonden horen pijn en koorts. Gelukkig heb ik geen infecties gehad. Nog zoiets wat ontzettend veel pijn doet: kippenvel. Die eerste periode was ik echt gedrogeerd van de pijnstilling. Wat ik uiteindelijk als pijnlijkst heb ervaren, was de dagelijkse verbandwissel. Het eraf halen, het moment waarop de wond aan de lucht blootgesteld is, het opnieuw verbinden… Ik weet nog dat bij één van die keren iemand zei dat ik mocht huilen, omdat dit echt veel pijn doet. In totaal heb ik vier weken op bed gelegen. Ik kon en mocht niets. De brandwonden op mijn armen genazen relatief snel, de huid aan de achterkant van mijn benen was er het slechtst aan toe. Na de operaties waren mijn benen en billen helemaal ingepakt, ik heb wekenlang geen onderbroek gedragen. Later bleek ook dat mijn enkel zwaar beschadigd was. Waarschijnlijk is die dubbelgeklapt op het moment dat ik uitgleed. Die pezen en spieren zijn gaan ontsteken. Ik heb opnieuw moeten leren lopen en heb daar een jaar fysiotherapie voor gehad.

Psychische hulp

Ik had en heb nog steeds de neiging het verhaal af te zwakken, maar zoals de psycholoog zei: ‘Dit valt niet mee, dit is erg, klaar.’ Vanaf dag één was er psychische hulp en dat was fijn. Je blijft herhalen, je blijft vertellen, maar dat is allemaal goed voor de verwerking. Overigens heb ik ook nog EMDR gehad, een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Op een gegeven moment dacht ik: als ik niet de keuken in was gelopen maar de tuin in, dan was de kokende olie over ons allebei gekomen. De psycholoog heeft me laten inzien dat het een ongeluk was, gewoon pech. Dat ik altijd en overal, ook in het ziekenhuis, honderdduizend keer mijn verhaal heb kunnen vertellen, heeft heel goed geholpen.

130.000 euro

Iedereen loopt hier in Nederland maar te klagen, maar als je een ongeluk krijgt zoals ik, dan mag je blij zijn dat het hier allemaal zo goed geregeld is. Bij brandwonden is de kans op infectie zo groot, in een derdewereldland had ik dit niet overleefd. In de Verenigde Staten misschien wel, maar dan was ik nooit meer uit de schulden gekomen. Uit mijn app bleek dat er in totaal een bedrag van meer dan 130.000 euro is vergoed: de ambulance, zes weken ziekenhuis, thuiszorg, wekelijks fysio aan huis, speciale kleding, hulpmiddelen om die kleding aan te kunnen trekken. In welk land kan dat?”