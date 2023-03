Vervolg: de dag nadat...ik hielp in het rampgebied in Turkije

Karin (59): “Het is een paar weken geleden dat ik terugkwam uit Turkije. Wat ik heb gezien slijt alweer een beetje, dat hoort ook zo. Het leven gaat door en ik word weer opgeslokt door de waan van de dag. Maar ik blijf het nieuws over de aardbeving met extra interesse volgen. Toen ik hoorde dat er een flinke nabeving was, maakte ik me bijvoorbeeld grote zorgen. Nee, niet wéér.

Annemarie van Dijk Getty Images

Ik denk nog regelmatig terug aan de vijf dagen in het rampgebied. Omdat we ons konden aansluiten bij Olcay Gulsen en haar groep hulpverleners, verliep onze hulpactie soepel. Olcay en columniste Yesim Candan hadden met Corendon geregeld dat er een vliegtuig naar Turkije ging met hulpgoederen. Zo kwam de vraag of er ook zorg- en hulpverleners mee wilden. Dus zaten we op vrijdagochtend al vroeg in het vliegtuig richting Gaziantep. Vandaaruit gingen we met een bus naar het rampgebied, ruim twaalf uur rijden.

Snel een band

Onze groep bestond uit zes collega’s van de spoedeisende hulp van het Erasmus en twee collega’s van de intensive care. Er waren ook verpleegkundigen en artsen uit andere ziekenhuizen mee en wat ambulancemedewerkers. In totaal waren we met zo’n dertig mensen. Ik kende niet iedereen, maar je krijgt heel snel een band als je samen aan zoiets werkt. De medische spullen die we bij ons hadden, kwamen goed van pas. Omdat we in feite te gast waren, pasten we ons aan aan de werkwijze van de Turkse zorgverleners. Er waren niet altijd genoeg tolken, maar vaak hadden we niet veel woorden nodig.

Wél veilig

Olcay had contact met Binnenlandse Zaken van Turkije. Dat heb je nodig om ter plaatse iets te kunnen doen. We dachten in tenten te zullen slapen, maar er was toch een gebouw waar we konden overnachten. Toen de muren daar vol scheuren bleken te zitten, wist ons contact van Binnenlandse zaken een wél veilig gebouw voor ons te regelen.

Olcay, haar partner Ruud en haar zus zorgden goed voor ons, ze regelden onder andere ons eten. Olcay ging met haar groep naar het dorp waar haar moeder vandaan komt en waar nog helemaal geen hulp was. Het dorp ligt hoger in de bergen, het sneeuwde daar en ’s nachts vroor het 10 graden. De schade was er groot en de inwoners waren totaal op zichzelf aangewezen. Ontzettend triest allemaal.

We zijn vijf dagen in het rampgebied geweest. Niet lang, maar we hebben echt iets kunnen bijdragen en dat was fijn. Iedereen was ook super dankbaar.”

Lees hier meer over Karins verblijf in Turkije.