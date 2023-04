Vervolg: de dag nadat... ik hoorde dat mijn zus niet meer beter wordt

Vijf jaar geleden hoorde Jolanda dat haar zus Nel uitzaaiingen in haar hoofd had en niet lang meer zou leven.

Jolanda (58): “De eerste vierentwintig uur na dat vreselijke nieuws waren raar. Aan de ene kant voelde alles vaag, aan de andere kant juist intens. Ik ben direct gaan uitzoeken hoe ik Nel kon helpen en verzamelde zoveel mogelijk informatie, alles om maar een béétje gevoel van controle te hebben.

Het contact tussen Nel en haar zussen en broers was hecht. ‘Zorg goed voor mijn gezin, dat is het enige wat ik jullie vraag’, zei Nel toen ze nog helder was. Ze was de spil van haar gezin. Dat ze er niet lang meer zou zijn, was ook zo’n verdriet. Hoe ga je ermee om dat je je kinderen moet loslaten?

Heftige behandelingen

Nel heeft nog vier goede weken gehad, waarin ze zoveel mogelijk voor haar dochters regelde en foto’s maakte met haar gezin. Naar mijn idee heeft ze in de tijd die haar nog restte te heftige behandelingen gekregen. Nog steeds vraag ik me af of dat wel zinvol is geweest. Bij de bestralingen ging het helemaal mis. Ze werd vreselijk ziek, had veel pijn, het was afschuwelijk. Ook mijn vader was erbij, hij moest zo huilen. Het was intens verdrietig. Uiteindelijk is ze gestorven op haar zestigste verjaardag. Mijn zus en ik waren nog bij haar die dag. Toen ze door de verpleging werd gewassen, reageerde ze al niet meer. Later op de dag is ze rustig heengegaan.

Voor altijd zussen

Nel en ik hebben een paar jaar nauwelijks contact gehad, maar toen we elkaar weer zagen, viel alles weg. We waren weer zussen uit hetzelfde hechte gezin. Nel was het kind dat altijd de grenzen opzocht. Ze kwam na het uitgaan steevast te laat thuis, ging al op jonge leeftijd roken, droeg altijd een dikke laag make-up, werd van school gestuurd…

Toen ik ging puberen, ging zij net het huis uit. Ik kwam graag bij haar langs, vertelde haar mijn geheimpjes, kon heerlijk met haar kletsen. Later veranderde dat. Ik vond de dingen die ze deed onhandig. Zo had ze ooit een handeltje opgezet in ondergoed dat zogenaamd van de vrachtwagen was gevallen. Toen ik haar vroeg waar ze mee bezig was, was duidelijk dat ze daar niet op zat te wachten. Daar kwam nog bij dat ik in haar ogen het zusje was, bij wie alles altijd voor de wind ging met mijn goede baan, mijn man en zijn carrière, onze studerende dochter. Het was beter als we wat afstand namen. Maar die afstand viel allemaal weg na de onheilstijding.

Mijn muze

Het is nu bijna vijf jaar geleden dat Nel overleed. Het leven gaat door, maar de rouw stopt niet - als rouwbegeleider weet ik dat als geen ander. Sinds de dood van mijn moeder, mijn zus en mijn vader weet ik dat iedereen dat proces zo anders beleeft. Daar heb ik me in verdiept. Ik zegde mijn baan op en ben een opleiding tot rouw- en stervensbegeleider gaan volgen. Het was een schot in de roos. Ik vind dat te vaak maar wordt doorbehandeld om dagen aan het leven toe te voegen. Terwijl je naar mijn mening beter leven kunt toevoegen aan de dagen die je nog hebt. Het troost me dat ik die laatste periode voor Nel heb kunnen zorgen. In mijn werk is mijn zus een beetje mijn muze geworden, zo houd ik haar dicht bij me.”

