Vervolg: de dag nadat... ik met de buurman in bed belandde

Marije (42): “Nog steeds denk ik met veel plezier terug aan die avond en nacht. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik seks had met een man die ik eigenlijk niet heel aantrekkelijk vond. En het was ook nog eens goede en vrijblijvende seks.

Christien Jansen Getty Images

We waren allebei niet uit op een relatie, daar hadden we het diezelfde nacht nog over gehad. Voor friends with benefits was er wat mij betreft te weinig aantrekkingskracht. Pas later die week, toen we allebei zonder kinderen waren, gingen we koffie drinken. Dit keer bij hem in de tuin. Tussen ons is een mooie vriendschap ontstaan en inmiddels heeft Jurjen weer een relatie – dankzij mij, nota bene! De vrouw op wie hij een oogje had, kende ik ook: een leuk, lief, het type dat voor hem door het vuur zou gaan. Dus stimuleerde ik hem: spreek nou gewoon af! Ga op ontdekkingsreis, volg je gevoel.

We hadden het al over friends with benefits. Zo’n relatie heb ik al vijfeneenhalf jaar met een geweldige andere man. Sinds een halfjaar wonen mijn kinderen fulltime bij mij, dus voor een gewone relatie is op dit moment gewoon geen ruimte. Maar ik heb heel lieve mensen om me heen. Natuurlijk denk ik soms ’s avonds op de bank weleens: ik zou nu wel een arm om me heen willen. Maar zoals het nu is, is het perfect. Ik hoef geen verantwoording af te leggen en ik kan gaan en staan waar ik wil. Prima. De man met wie ik dat beetje extra heb, is mijn beste vriend en we hebben geweldige seks. Het is goed zoals het is.

De dag met mijn buurman staat in mijn geheugen gegrift. Ik heb zo genoten! Doordat ik voor de verandering het initiatief nam, ontdekte ik een vrije, wilde kant van mezelf die ik nog niet kende. Dat overviel me compleet. Ik heb het opgeslagen: oké, deze mogelijkheid is er dus ook.

Omdat ik zo verbaasd was over dit verhaal, ben ik erover gaan schrijven. Een beetje zwartgallig, een beetje ordinair. Die nacht met Jurjen heeft echt wat losgemaakt in mijn hoofd. Geen idee of het ooit een boek wordt, maar aan het schrijven beleef ik in elk geval veel lol.”