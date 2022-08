Vervolg: De dag nadat… ik met mijn dochter meeging naar therapie

Beatrice (45): “Adeline is het kind van wie ik het meest heb geleerd. Niet dat dat altijd leuk was, maar het was wel goed. Want daardoor zijn we bij de therapeut beland, konden we een andere weg inslaan en is de cyclus van negativiteit doorbroken.

Uiteindelijk zijn we maar twee keer samen naar die therapeut geweest, die twee keer hebben een wereld van verschil gemaakt. Spijt dat we dit traject niet eerder zijn gestart, heb ik niet. Alles op z’n tijd en soms moeten dingen slechter worden voor ze beter gaan. Doordat we op een dieptepunt zaten, konden we hier met hart en ziel ingaan. En nu hebben we het weer echt, als vanouds, goed samen. Ik ben heel trots op mijn dochter hoe zij, zo jong als ze was, ervoor openstond om met iemand te gaan praten over de situatie.

Machtsstrijd

Achteraf begrijp ik hoe het zo ver heeft kunnen komen. Hoe boos Adeline was en dat ze het gevoel had dat ze geen kant op kon. Nu pas zie ik dat ik het veel te ver heb laten komen. Als je kijkt naar die ellendige tijd die we gehad hebben, dan zie ik duidelijk dat Adeline de baas was en we in een soort machtsstrijd waren verwikkeld. Door die sessies ben ik gaan inzien dat ik mezelf was kwijtgeraakt en ik meer een verlengstuk van de kinderen was geworden. Een tijdje terug hoorde ik Adeline tegen mijn moeder zeggen: ‘Mama is helemaal veranderd.’ Waarop mijn moeder antwoordde: ‘Nee, je moeder is weer wie ze altijd was.’ Zo voel ik het ook. Mijn persoonlijkheid was helemaal verdwenen.

Na de therapie heeft Adeline haar excuses gemaakt over haar gedrag. Inmiddels accepteert ze Darren en het feit dat hij bij mij is als zij en haar broers er niet zijn. Een tijdje terug heeft ze hem ook eindelijk ontmoet. Adeline en ik gingen bootcampen, Darren ging hardlopen en na afloop reden we met z’n drieën terug. Dat was heel gezellig en geanimeerd en Adeline voelde zich daar oké bij.

Geen schaamte

Veel mensen zouden er baat bij hebben om eens een coach of een therapeut te raadplegen. Jammer dat er toch een soort taboe op rust. Wij zijn gegaan omdat het nodig was, ik kon dit niet voor Adeline oplossen. Er zijn meerdere mensen voor nodig om een kind groot te brengen. We hopen dan ook dat ons verhaal anderen ertoe kan aanzetten om die misschien moeilijke stap te nemen.”

