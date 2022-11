Vervolg: de dag nadat… ik mijn eerste date had na het overlijden van mijn man

Na het overlijden van haar man krijgt Jacqueline weer zin in een spannende date.

Jacqueline (56): “Ik heb het gedaan. Ik ben de avond na die tweede date met David op zijn uitnodiging ingegaan en naar zijn huis gefietst. En gebleven. Voor het eerst in drie jaar na het overlijden van Bas had ik weer een passievolle nacht. Ik was eraan toe. Huidhonger, troostseks, het maakt me niet uit hoe mensen het bestempelen, het heeft mij goed gedaan.

Ik voelde me totaal niet schuldig tegenover Bas. Hij heeft altijd gezegd dat ik voor een nieuwe liefde moet gaan als de kans zich voordoet, en daar hoort seks bij. Nu zag ik David zeker niet als nieuwe liefde, eerder een leuke vent met wie ik mijn verlangens kon delen. We hebben nog een paar keer afgesproken, maar toen bleek dat hij echt op een serieuze relatie uit was, ben ik afgehaakt. De seks was fijn, ik had met hem alleen niet de klik die ik met Bas had, niet dezelfde humor, niet dezelfde kijk op het leven. David was niet de man om een toekomst mee op te bouwen.

Het is inmiddels een jaar geleden dat ik voor het eerst het bed deelde met een andere man dan Bas. Na David heb ik nog een paar keer een date gehad, maar van seks is het niet meer gekomen. Ik vond de mannen waarmee ik een match had stuk voor stuk te oud, te saai of niet aantrekkelijk. Ik heb mijn Tinder-account op non-actief gezet. Misschien ga ik de app wel weer eens gebruiken, maar voorlopig ben ik even klaar met daten.

Zo’n klik als ik met Bas had, verwacht ik niet zo snel bij een andere man te vinden, en dat is oké. Mijn leven is prima zo. De antiekzaak loopt goed, ik heb genoeg leuke vrienden. En sinds kort heb ik een hond: een lieve labrador uit het asiel, genaamd Mo. Wie weet kom ik tijdens het uitlaten ooit nog eens een leuk hondenbaasje tegen en lopen we samen nog een stukje in het leven op.”