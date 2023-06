Vervolg: de dag nadat... ik mijn haar afschoor

Astrid (42): “Het is nu vier jaar geleden dat ik te horen kreeg dat ik alopecia heb. Inmiddels durf ik wel te zeggen dat ik het rouwproces helemaal heb doorlopen en mijn haaruitval heb geaccepteerd. Ik ga nu zonder pruik of mutsje naar buiten. Ik ben heel blij dat ik die stap heb gezet, zodat iedereen nu weet dat ik alopecia heb.”

Fotoshoot

“Op mijn werk heb ik mijn haarziekte nog wel een tijd verborgen gehouden. Ik ben ondernemer en ontmoet vaak nieuwe mensen. Het leek me lastig om steeds weer te moeten uitleggen waarom ik er anders uitzie. Daarom droeg ik tijdens netwerkbijeenkomsten altijd mijn haarwerk. Maar dat veranderde toen ik een fotoshoot deed. Ik liet me met en zonder haarwerk fotograferen en verwachtte dat de foto’s met haarwerk het mooiste zouden zijn. Zo voelde ik dat vanbinnen, maar de foto’s vertelden iets anders. Toen ik die portretten op LinkedIn zette, kreeg ik daar zulke mooie reacties op! Mijn hele netwerk was hierdoor in één keer op de hoogte.”

Last van mijn schouders

“Mijn haar is nu twee à drie millimeter lang. Daartussen zitten kale plekken, de ene keer zijn het er meer dan de andere keer. Soms vragen mensen waarom ik het niet gewoon weer laat groeien, maar ik ben heel blij dat ik niet meer geconfronteerd wordt met haren die overal liggen. Ook hoef ik het niet meer op te steken om de kale plekken te verbergen.

Er is echt een last van mijn schouders gevallen sinds ik mijn haar heb afgeschoren. Als je altijd bezig bent met het verstoppen van iets waar je ontevreden over bent, kost dat alleen maar energie. Ik ga nu naar buiten zoals ik dat wil en dat geeft me een ontzettend vrij gevoel.”