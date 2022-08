Vervolg: de dag nadat… ik mijn haar totaal verknalde

Jessica (42): “Natuurlijk heb ik mijn man later wel verteld wat ik had gedaan, maar op dat moment had ik daar zó geen zin in. Ook omdat ik me te veel schaamde. Hij moest er hartelijk om lachen. In het begin was ik elke keer als ik in de spiegel keek opgelucht, hoewel ik de kleur niet helemaal goed gelukt vond. Als je je het donker verft, krijg je al snel zo’n helm.”

Christien Jansen Getty Images

“Bovendien was mijn haar behoorlijk aangetast door alle verf, het brak al af als je ernaar keek. Dat branderige gevoel was een dag later gelukkig over. Maar een paar dagen later, toen ik met mijn vingertoppen over mijn hoofdhuid ging, voelde ik her en der nog wat kleine korstjes. De huid was op sommige plekken echt weggebrand, en dat niet alleen… Ik droeg mijn haar vaak in een strakke staart in mijn nek en bij tegenlicht zag ik allemaal korte haartjes omhoogsteken, géén gezicht. Na lang wikken en wegen heb ik besloten rigoureus de schaar erin te laten zetten door een goede kapper. Daarvoor heb ik wel mijn spaargeld aangesproken.

Nieuw haar

Toen ik bij die kapper mijn verhaal deed, was hij oprecht verbijsterd over wat de andere kapper had uitgevoerd. Hij zou er gewoon een donkere spoeling overheen gedaan hebben, zei hij. Minder belastend voor mijn haar én mijn portemonnee. Daarna ging hij aan de slag met mijn lange haar, waar ik altijd zo trots op was. Ik vond het doodeng, maar de conditie was zo achteruitgegaan, het moest wel. En ach, ik kon het altijd weer laten groeien. Maar al tijdens het knippen zag ik dat het heel leuk werd. Ik kreeg een soort lange lok voor, de rest werd in lagen geknipt en alles werd steil geföhnd en ik kreeg een paar highlights. Toen hij klaar was en ik in de spiegel keek, was ik meteen verliefd op mijn nieuwe haar. Een regelrechte hit, ik heb nog nooit zo veel complimenten gekregen.”