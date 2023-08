Vervolg: de dag nadat... ik na acht jaar weer naar buiten durfde

Cindy heeft last van de angstoornis straatvrees. Acht jaar lang was ze aan huis gekluisterd, maar nu durft ze weer de eerste stappen naar buiten te zetten.

Cindy (45): “Herstellen van een angststoornis gaat met ups en downs. Al had mijn therapeut daarvoor gewaarschuwd, toch baalde ik behoorlijk toen ik nog af en toe een terugval had. Een paar keer heb ik in blinde paniek mijn man Remco gebeld of hij me met de auto kon komen ophalen. Niet heel handig als je ergens met een fiets met volle boodschappentassen staat.

De schaamte die ik achteraf voelde was groot. ‘Je laat je niet door een paar kleine tegenslagen uit het lood slaan’, zei Remco dan. ‘Kijk eens wat een ontzettend grote stappen je hebt gezet. Laat trots de boventoon voeren, niet schaamte.’ Hij had gelijk. Wat kan ik mezelf toch ontzettend hard afbranden.

Sceptisch

Dat ik na zo’n lange tijd van mijn straatangst af ben, vind ik echt een wonder. Ik heb het geluk gehad dat Emotionally Focused Therapy voor mij zo goed werkte. Mijn therapeut legde uit dat een deel van ons brein zo is geprogrammeerd dat het waarschuwt bij dreiging. Kennelijk stond dit gedeelte bij mij wat te gevoelig afgesteld, zodat ik angstig werd om buitenshuis te zijn. Een teken van mentale overbelasting.

De therapie werkt door met twee vingers zachte, kalmerende tikjes op specifieke punten op je gezicht, hand en romp, te tappen, terwijl je korte, kalmerende zinnen uitspreekt. Door tapping stuur je een signaal naar je overlevingssysteem dat je zenuwstelsel tot rust brengt. Natuurlijk was ik sceptisch toen ik dit besloot te proberen. Het klonk vaag en ik had al zo veel geprobeerd om mijn angst te overwinnen. Toch probeerde ik het, want ik vond dat ik het aan mijn man en kinderen verplicht was. Dit was geen leven zo, voor niemand.

Kostbare tijd

Mijn straatvrees is zo goed als weg. Ik ben gaan hardlopen, spreek geregeld met mijn zus af om een terrasje te pakken en ik maak fietstochtjes met mijn man. De grootste mijlpaal was dat ik eindelijk met mijn gezin op vakantie kon. We hebben zo genoten in een strandhuisje in Zeeland.

Er komt ook veel verdriet boven. Ik heb kostbare tijd door mijn vingers laten glippen Het is alsof mijn leven acht jaar heeft stilgestaan. Behalve mijn baan ben ik er ook vrienden door kwijtgeraakt, omdat ik nooit ergens naartoe durfde. Had ik maar jaren eerder geweten wat ik nu weet dankzij de therapie. Het enige wat ik nu kan doen, is de tijd die voor me ligt wél zo goed mogelijk benutten.”