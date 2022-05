Begin dit schooljaar is Isa naar een andere school gegaan. Ik was pissig op haar vorige school omdat ze mij geen enkele keer belden, terwijl Isa al wekenlang spijbelde. De school van mijn oudste dochter belt altijd meteen als ze niet op school verschijnt, dus ik had geen idee. Bovendien had het spijbelen geen consequenties voor Isa, terwijl dat wel hun beleid is. Uiteindelijk hebben ze nog geprobeerd mijn dochter te helpen, maar toen was het al te laat.

Door de lockdown viel ze in een gat

Bij hoogbegaafde kinderen zoals Isa ligt het risico op onderpresteren altijd op de loer. Zolang zij voldoende uitdaging en structuur heeft, is er niks aan de hand. Door de lockdown viel ze in een gat. De overplaatsing naar een nieuwe school was een goede beslissing, al spijbelt ze nog af en toe. Haar motivatie en enthousiasme zijn weg. Ik mis haar grapjes en de sprankeling in haar ogen. Zoals ze was, is ze niet meer. Leven zonder vriendinnen schaadt de sociale en emotionele ontwikkeling. Het heeft haar zelfvertrouwen ondermijnd. Je wil je kind zich zien ontwikkelen, kansen zien krijgen en pakken, dat zit er nu niet in. Nu ik haar de ruimte geef, komt ze gelukkig steeds vaker beneden. We hebben sinds kort een gezamenlijke hobby gevonden: kunstschaatsen kijken. Die momenten betekenen veel voor mij.

De machteloosheid is frustrerend

De extra ruimte die ik haar geef, zorgt voor spanningen thuis. Mijn oudste dochter neemt het mij kwalijk dat ik tolerant ben voor haar zusje, terwijl ik bij haar altijd onwijs streng ben geweest. Uitleggen dat zij die kans ook heeft gehad, werkt niet. Die machteloosheid die ik als moeder voel, blijft frustrerend. Gelukkig is er een lichtpuntje: via het project Thuiszitters proberen we te bedenken wat Isa nodig heeft om weer met plezier naar school te gaan. Isa heeft wel ingestemd om de vragenlijsten in te vullen. Dat is al een hele stap.”

