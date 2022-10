Vervolg: de dag nadat... ik op mijn 42e oma werd

Annemarie van Dijk Getty Images

Ditte werd oma op haar 42e en was helemaal in de wolken. De geschiedenis herhaalt zich, want ze werd zelf ook jong moeder.

Ditte (49): “Het is bij oma worden precies hetzelfde als bij voor het eerst moeder worden: je weet pas écht hoe het voelt is als het kind er is. Vanaf dag één was ik smoorverliefd op mijn kleinzoon Hugo. Inmiddels is hij zeven en heeft hij een broertje, Lars. Jong oma worden heeft vrijwel alleen maar voordelen. Ik draai mijn hand niet om voor een bezoek aan een klimbos of urenlang samen spelen in het zwembad. Het enige nadeel is dat ik nog fulltime werk. Daarom werk ik een dag in het weekend, zodat ik door de week een dag kan oppassen. Na het afronden van haar studie – ze deed er maar een jaar langer over – vond Ellen een baan voor drie dagen per week. Het oppassen vind ik goud waard. Ik wil mijn kleinkinderen veel meemaken, want deze tijd komt nooit meer terug. Het is geweldig dat onze kleinzoons ons door en door kennen en zich thuis voelen als ze bij ons logeren.

Hun moeder of hun oma?

Al ben ik misschien fitter dan oudere grootouders, ik denk niet dat ik een leukere oma ben alleen omdat ik jong ben. Mijn moeder was ook een jonge oma, maar niet zo betrokken bij mijn dochters. Ze deed altijd wat afstandelijk, leek vooral met zichzelf bezig. Elk jaar ga ik met Hugo een weekje weg, dan logeren we met zijn tweeën in een huisje. Die vakantie is me heel dierbaar. Lekker samen zwemmen en op het springkussen. Vanaf volgend jaar gaat Lars ook mee. Als ik met de kinderen op pad ben, denken anderen soms dat ik de moeder ben. Sinds Hugo kan praten, zegt hij dan: ‘Ze is niet mijn moeder, ze is mijn oma!’ Vooral van leeftijdsgenoten krijg ik weleens de vraag. ‘Ben je oma, nu al? Was dat wel de bedoeling?’ Toch heb ik nooit het idee dat ik me moet verdedigen. Ellen en ik kozen er allebei voor om jong moeder te zijn. Dat is niets om je voor te schamen.

Een andere generatie grootouders

Het algemene beeld van opa’s en oma’s is toch dat van grijze mensen op leeftijd. Tijdens de corona-lockdowns ging het bijvoorbeeld vaak over dat je moest uitkijken met opa’s en oma’s. Dan voelen Lex en ik ons totaal niet aangesproken. Dat gaat toch om een andere generatie grootouders. Die generatie is vast groter dan de onze, maar toch kom ik regelmatig andere jonge oma’s tegen. In de speeltuin bijvoorbeeld. Met hen voel ik veel verwantschap. Er is herkenning, we begrijpen elkaar. Laatst werd een vriendin van mij ook oma, dat vond ik heel leuk. Opeens hadden we meer gespreksstof en begrepen we elkaar beter.”