Esther ging op vakantie met haar vriendin Anna en haar gezin, maar dat liep uit op een fiasco.

Demi Schoenmakers Getty Images

Esther (41): “Die bewuste vakantie is alweer zeven jaar geleden, maar ik herinner het me nog als de dag van gisteren. Zo weet ik nog goed dat ik heel blij was toen ik uit het vliegtuig stapte en samen met mijn kinderen naar mijn eigen huis kon. Even bijkomen. Je kunt wel zeggen dat de trip na de ruzie helemaal was verpest.

De lucht klaren

Ik denk niet dat de uitbarsting van Anna had kunnen worden voorkomen. Je blijft tijdens een gezamenlijke vakantie afhankelijk van anderen. Wel hadden we de ruzie misschien de volgende dag kunnen uitpraten, om de lucht te klaren. Maar Anna is eigenwijs en dit had waarschijnlijk tóch geen zin gehad. Eén ding weet ik nu wel zeker: zoiets wil ik niet nog eens meemaken. Als ik op vakantie ga, wil ik gewoon lekker mijn eigen ding kunnen doen met mijn gezin. Toen we samen de vakantie boekten, had ik nooit verwacht dat het zo verkeerd kon lopen. Dat we zo verschillend zijn, maakte het contact in het begin juist leuk. Vooral in de zomer gingen we veel met elkaar om: barbecueën in de tuin, dagjes uit of gewoon gezellig kletsen met een drankje en wat muziek. Die tijd komt nooit meer terug.

Het werd niet meer hoe het was

We hebben na de vakantie nog weleens contact gehad, maar Anna was terughoudend. Het werd niet meer zoals het was. Ongeveer twee jaar na de vakantie ging ik weer op reis, dit keer alleen met mijn kinderen. Boven alle verwachtingen ontmoette ik daar mijn huidige man. We kregen al snel een relatie. Opvallend was dat een paar maanden later Anna onverwachts op bezoek kwam. Ze kwam de vriendschap officieel beëindigen. Ik kreeg er weinig tekst en uitleg bij. Ze vond dat de vriendschap was veranderd. Volgens haar zou ik maar weinig tijd voor haar hebben omdat ik een relatie had, helemaal als hij in Nederland kwam wonen. Ze wilde de pijn alvast voor zijn. Ze kon gewoon niet accepteren dat ik ging trouwen, en dat terwijl ze zelf ook getrouwd is. Sindsdien heb ik haar nooit meer gesproken. Ik vind het prima zo. Gelukkig heb ik genoeg andere, lieve vrienden en familie om me heen.”

