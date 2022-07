Vervolg: de dag nadat... ik voor het eerst naar het naaktstrand ging

Lees hoe het verder ging nadat Annemie (52) voor het eerst naar een naturistenstrand ging.

Demi Schoenmakers Getty Images

“Als ik zeg dat we zes jaar later zelf een naturistenresort in Spanje uitbaten, waar we dag in, dag uit naakt leven, kun je wel zeggen dat er een grote verandering heeft plaatsgevonden.

Vrij snel na onze eerste keer op het naaktstrand zijn we op ‘nakation’ naar Kreta gegaan. Dat was een bijzondere ervaring, en we voelden ons meteen prettig bij het naakt recreëren. Wel merkten we dat het grootschalige hotel misschien niet de juiste optie was, zeker niet voor onze eerste keer. We voelen ons nóg prettiger in een kleiner resort. Het geeft een gevoel van vrijheid om ’s ochtends niet te hoeven nadenken over je kleding en meteen vanuit je bed of na een douche naar buiten te kunnen stappen. Als je naakt bent, staan je zintuigen ineens veel meer open voor alles om je heen.

Hygiënisch

Veel mensen hebben het idee dat naakt recreëren niet hygiënisch is, maar wij merken dat naturisten van nature juist heel hygiënisch zijn. Je wilt echt niet dat er een geurtje van je afkomt als je naakt bent. De meesten zorgen ervoor dat alles fris en netjes geschoren of getrimd is. Het is wel puur natuur, maar het voelt voor mezelf ook prettiger als ik er verzorgd uitzie. Bovendien is de algemene regel dat je altijd en overal waar je gaat zitten of liggen een handdoek of hamamdoek onder je legt.

Naar Spanje

Toen we vier jaar geleden voor een buitenlands avontuur gingen, leek het ons meer dan logisch dat we dat zouden combineren met naturisme. Op die manier kunnen we onze rijkdom delen met anderen. Pas toen we hadden besloten om naar Spanje te gaan, hebben we het met anderen gedeeld. Zelfs onze eigen kinderen wisten niet dat we regelmatig naar het naaktstrand of op naaktvakantie gingen. Het was eigenlijk één boodschap: we vertrekken naar Spanje, we beginnen daar een resort en het is naturistisch. Om het idee te verzachten, hebben we gezegd dat we vanuit economisch standpunt voor een naturistische variant hadden gekozen. Je wilt niet het zoveelste resort beginnen. We kozen dus voor een naturistenresort om ons te onderscheiden van andere accommodaties.

Natuurliefhebbers

Naturistenresorts zijn vaak rustiger dan ‘gewone’ resorts en ze liggen op mooiere, afgelegen plekken. De mensen zijn over het algemeen natuurliefhebbers, houden van rust en respecteren elkaar. Op ons naturistenterrein staat naakt recreëren voor gelijkheid. Het is als een warm bad van respect. Niemand wordt uitgelachen en niemand staart.”