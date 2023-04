Vervolg: de dag nadat… ik werd opgelicht op Marktplaats

Sandra (50) kocht een dure tent via Markplaats, maar werd opgelicht.

Sandra (50): “Opgelicht via Marktplaats, nooit gedacht dat zoiets mij zou gebeuren. Waarschijnlijk ben ik zo bang geweest dat iemand anders de tent voor mijn neus zou wegkapen, dat ik het geld te snel heb overgemaakt. Achteraf dom, maar het leek een keurige advertentie. Het was ook niet dat het aanbod te mooi was om waar te zijn. Had hij de tent voor tweehonderdvijftig euro geplaatst, dan had ik zeker argwaan gehad. Ik ben er een paar dagen behoorlijk beroerd van geweest. Niet zozeer boos, maar vooral teleurgesteld. Dat er mensen zijn die zulke dingen doen, kan ik me gewoon niet voorstellen. Uiteindelijk heb ik me er maar bij neergelegd. Gebeurd is gebeurd. Mijn geld krijg ik er toch niet mee terug.

Kippenhok

Gelukkig is het niet zo dat ik nu niemand meer vertrouw. Ik blijf een fan van Marktplaats. Kleding, schoenen, huisraad, de meest uiteenlopende dingen. Dat doe ik al vijftien jaar naar tevredenheid – op die ene keer na dan. Verder heb ik nooit iets vervelends meegemaakt en altijd leuk contact gehad met aardige mensen. Zoals het gezin dat ons kippenhok kwam ophalen. De kinderen wilden eerst niet uit de auto komen, maar toen ze onze hond zagen en ermee gingen stoeien, wilden ze niet meer mee met hun vader naar huis. Ik heb zelfs twee keer een auto via Marktplaats gekocht, ook dat is helemaal goed verlopen.

Geroutineerde oplichter

Ik heb er wel íets van geleerd. Als iemand aangeeft dat hij via WhatsApp zaken wil doen, ga ik daar niet meer op in. Bij grote bedragen vraag ik of Marktplaats tegen een kleine vergoeding het bedrag vasthoudt, totdat het artikel is aangekomen. ‘Mijn’ oplichter heeft het trouwens niet bij één keer gehouden. Ik ontdekte dat hij onder een andere naam weer zo’n tent wilde verkopen. Toen ik reageerde in de hoop hem te kunnen betrappen, wilde hij weer alleen contact via WhatsApp en niet meer via Marktplaats. Ik wist genoeg, dit was dezelfde knakker. Een geroutineerde oplichter, met steeds een ander telefoonnummer. Dat soort rotte appels heb je helaas. Maar ik wil hoe dan ook blijven geloven in het goede van de mensen.”