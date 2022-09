Vervolg: de dag nadat... mijn borstimplantaten werden verwijderd

Eefje liet haar borstimplantaten verwijderen.

Eefje (50): “Het herstel viel me best tegen. Ik heb echt een dag of vijf veel op de bank gelegen. Na twee dagen mochten de drains eruit, wat behoorlijk gevoelig was. Daarna had ik nog maandenlang last van heftige steken in mijn borst. Volgens de plastisch chirurg een teken van genezing, maar prettig was anders. Bovendien is het gevoel in mijn tepels sinds de operatie verdwenen. Dat vind ik echt ontzettend jammer. Doordat de chirurg zo moest wroeten om de implantaten eruit te krijgen, zijn de zenuwen in mijn borsten waarschijnlijk beschadigd. Dat gevoel komt nooit meer terug.

Lipofilling

Toen alle zwellingen waren weggetrokken, was ik inderdaad weer net zo plat als vroeger. Ik kocht beha’s met flinke vullingen, waardoor het niet opviel dat ik geen borsten had. In de winter beviel dat prima, maar in de zomer vond ik die vulling te warm en miste ik toch iets. En hoewel ik had gezegd nooit meer onder het mes gaan voor mijn borsten, rijpte er toch een plannetje in mijn hoofd om er iets aan te doen. Zonder het Paul te vertellen, maakte ik opnieuw een afspraak met de plastisch chirurg. Lipofilling leek me wel wat. Hierbij zuigen ze vetcellen uit je eigen lichaam op en die worden op een andere plek weer ingespoten: een natuurlijk alternatief voor borstimplantaten. De chirurg vertelde dat hij bij mijn buik vet kon wegzuigen en dat bij mijn borsten kon inspuiten. Nou baalde ik al jaren van de zwemband rond mijn middel. Zou die dan deels verdwijnen? Twee vliegen in één klap, ik werd er helemaal enthousiast van.

Net zo mooi

Na een moeilijk gesprek met Paul, hij vond het echt onzin, ging ik toch weer onder het mes. Deze operatie viel me erg mee. Je houdt er ook geen littekens aan over, het wegzuigen en inspuiten gebeurt via piepkleine gaatjes in je huid. Naderhand was ik verrukt over mijn borsten, ze waren minstens zo mooi als met de implantaten. Wel verdween in de loop van de maanden een deel van de omvang. Daar was ik ook voor gewaarschuwd: zo’n zeventig procent van de teruggeplaatste vetcellen groeit aan, de rest overleeft niet. Bij mijn buik zie ik eerlijk gezegd nauwelijks verschil, ik ben daar nog steeds mollig. Maar met het eindresultaat van mijn borsten heb ik helemaal vrede. Ze voelen zachter en natuurlijker aan dan met de implantaten, dat is misschien nog wel het fijnst.”