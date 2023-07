Vervolg: De dag nadat... mijn dochter beviel van een stilgeboren kind

Tanja (64): “Het is nu vijf jaar geleden dat Mayson stilgeboren werd. Voor mij is er een leven voor, en een leven na zijn overlijden. Zo is mijn sociale leven er enorm door veranderd. Ik merkte dat veel mensen het moeilijk vinden om over zoiets verdrietigs te praten. Ze liepen met een grote boog om me heen of begonnen snel over iets anders. Dat heeft ervoor gezorgd dat een aantal vriendschappen zijn stukgelopen.”

Elselien van Dieren Getty Images

Lotgenoten

“Omdat ik behoefte had om met gelijkgestemden te praten, ging ik op internet op zoek naar lotgenoten. Ik kwam erachter dat er veel stichtingen en sites zijn voor ouders met een stilgeboren kind, maar voor opa’s en oma’s is er eigenlijk niets. Dat is gek, want het verdriet van een grootouder is heel anders dan dat van een ouder. Je bent niet alleen verdrietig om het verlies van je kleinkind, maar je maakt je ook zorgen om je zoon of dochter. Ik ben daarom de besloten Facebook-groep ‘Oma’s en opa’s van vlinderkindjes’ begonnen, die inmiddels ruim tweehonderd leden heeft. Het biedt ontzettend veel troost om te lezen dat je niet de enige bent met zo’n verhaal. Niemand kan je verdriet wegnemen, maar je kunt elkaar wel steunen.”

Hartafwijking

“Chadiya kreeg destijds een extra echo in verband met de erfelijke hartafwijking die in de familie van mijn schoonzoon voorkomt, maar later bleek dat die echo veel uitgebreider had moeten worden gedaan. Ze stond na twintig minuten weer buiten, terwijl het normaal gesproken een uur duurt. Er zijn dingen niet goed gecheckt, omdat het toen nog niet verplicht was. De arts wist wel dat het kon maar heeft het niet gedaan. Vier weken na de stilgeboorte van Mayson werd deze extra controle verplicht. Of het Maysons overlijden had kunnen voorkomen zullen we nooit weten, maar het was wel pijnlijk om te horen.”

Een kleindochter

“Toen Chadiya opnieuw zwanger raakte, zaten we negen maanden in de stress. Zou het dit keer wel goed gaan? Het hield me enorm bezig en ik ben bij meerdere echo’s geweest. Gelukkig ging het deze keer goed: drieënhalf jaar geleden ben ik oma geworden van een kleindochter. Het bijzondere is dat ze als twee druppels water op haar grote broer lijkt. Er zit een deel van hem in haar, dat vind ik een mooie gedachte.”