Vervolg: de dag nadat... mijn dochter dronken op een deelscooter werd gesnapt

Daphnes tweeëntwintigjarige dochter werd onder invloed van alcohol op een deelscooter aangehouden, met alle gevolgen van dien. ‘En ik reed niet eens’, huilde ze die nacht aan de telefoon.

Germaine van Ast Getty Images

Lees hier wat er voorafging aan het verhaal van Daphne.

Daphne (52): “Puck had inderdaad niet gereden. Maar ze had de scooter wél gestart. En van de standaard afgehaald. En in de positie gemanoeuvreerd dat ze zo weg kon scooteren. Dan ben je de pineut. Ook al rij je niet, je mag niet starten, want dan heb je de intentie om te gaan rijden, wat ze natuurlijk ook had.

De pineut is ze zeker: haar rijbewijs is ingenomen totdat ze de verplichte cursus over alcohol en het verkeer van het CBR heeft gevolgd. Ze mag voorlopig dus ook niet autorijden. Haar leverwaardes moesten worden gecheckt, ze krijgt nog een gesprek met een psycholoog en ze kreeg een boete van meer dan tweeduizend euro. Samen met de CBR-cursus komt dat neer op minimaal drieduizend euro die ze moet ophoesten. Puck moet dit bedrag zelf bij elkaar verdienen en we schieten niks voor. Daar is ze nog steeds verbolgen over. Maar ze heeft dit zelf veroorzaakt en moet dit ook zelf oplossen. Ze had al een studentenbaantje en heeft het aantal werkuren flink opgeschroefd om de boete en cursus te kunnen betalen.

Ik was niet boos toen ze de volgende ochtend met hangende pootjes thuiskwam. De overheid straft al genoeg met alle maatregelen. En terecht: ze mag gewoon niet dronken op zo’n ding gaan zitten. Ze vertelde me dat ze het meest verontwaardigd was over hoe de politie tegen haar tekeer ging na de blaastest. Dat kwam het hardst binnen. Ik heb haar geprobeerd uit te leggen dat onder invloed aan het verkeer deelnemen echt een serieuze zaak is. Zij denkt dat ze wel even met wat wijntjes op naar de andere kant van de stad kan rijden, maar ze realiseert zich niet dat ze hierdoor zichzelf of een ander iets kan aandoen. En dat er in het ergste geval doden kunnen vallen of iemand levenslang invalide kan raken. De politie is degene die het slachtoffer in stukjes van de straat moet vegen en vervolgens aan de ouders moet vertellen: ‘Mevrouw, ik heb uw dochter in honderdduizend delen van het asfalt afgehaald.’ Ze keek me geschrokken aan terwijl ik dit vertelde. Toen dacht ik: oké, dit kwartje is gevallen.

Het scooterincident is nu al bijna een half jaar geleden en ze heeft haar rijbewijs nog steeds niet terug. Er is een lange wachtlijst voor de verplichte CBR-cursus, maar waarschijnlijk kan ze volgende maand beginnen. Ik hoop dat de cursus een eyeopener is en ze nooit meer dronken op een scooter stapt.”