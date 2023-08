Vervolg: de dag nadat... mijn ex na 20 jaar contact met me zocht

Heleen (55) kreeg na 20 jaar een berichtje van haar ex. De volgende dag besluit ze om toch te reageren.

“Ik heb Jack de volgende dag een bericht teruggestuurd. Hoe gelukkig ik was met mijn leven en mijn liefde, kort en bondig. Prompt kreeg ik een heel relaas retour. Hij was inmiddels parttime skileraar, omdat hij veel tijd wilde doorbrengen met zijn tweeling van zeven. Zeven? dacht ik. Dan is hij dus pas op zijn vijftigste vader geworden en waar is de moeder in dit verhaal? Moeders bleek haar eigen pad te willen bewandelen. Hij was voor de derde keer gescheiden. ‘Ik ben blijkbaar niet geschikt voor de langdurige liefde’, schreef hij. Ik kreeg foto’s van de kinderen en van zijn zelfgebouwde chalet en was welkom om een keer te komen logeren in een van de gastenverblijven die hij verhuurde. What was he thinking? Had hij mijn bericht niet goed gelezen?

Elke dag plezier

Zo verdrietig als ik na de scheiding was, zo blij ben ik achteraf dat Jack en ik na drie jaar uit elkaar zijn gegaan. Ik weet nu hoe een goede relatie hoort te zijn. Ik heb met Bernd elke dag plezier. We hebben geen kinderen en daar heb ik vrede mee. We hebben een hond en twee katten en ons leven met familie en vrienden is bruisend en avontuurlijk. Daarbij runnen we naast ons gewone werk sinds een paar jaar een bed & breakfast. Onze gasten noemen we voor de grap altijd onze kinderen.

Verschillende kijk

De droom van een eigen bed & breakfast had ik al toen ik nog met Jack was. Het leek hem ook een leuk idee, maar ik weet zeker dat dat niets was geworden. We hadden een te verschillende kijk op het leven en blijkbaar de liefde. Ik heb onze chatconversatie diezelfde avond beëindigd en hem het beste gewenst. Even dacht ik af te sluiten met: tot over twintig jaar. Maar dat zou een beetje flauw zijn geweest. Het is goed zo.”