Vervolg: de dag nadat... mijn man opnieuw naar de fles greep

Dit is wat er gebeurde nadat Ellen (56) ontdekte dat haar man Peter weer was gaan drinken.

“De dag nadat Peter weer de mist in ging, vertelde ik hem dat het zijn laatste kans was. Hij moest huilen en ging meteen naar zijn vaste AA-meeting. Daar leerde hij een sponsor kennen, een ex-verslaafde met wie hij sindsdien iedere dag belt. Dat is nu negen maanden geleden en het gaat ontzettend goed. Daarnaast volgt hij een spiritueel programma waardoor hij zowel lichamelijk als geestelijk een enorme groei heeft doorgemaakt.

Het verleden rechtzetten

In het kader van zijn herstel ging hij bij iedereen langs die hij ooit verdriet heeft gedaan met zijn alcoholverslaving. Zijn ex-vrouw en kinderen, maar ook mensen die hem geld leenden dat hij nooit terugbetaalde. Dat hij dit soort dingen nu kan rechtzetten, doet hem goed. Zijn ouders vingen hem altijd op in de tijd dat hij verslaafd was. Als ik hem het huis weer eens had uitgezet, was er altijd een plekje voor hem op zijn oude jongenskamer. Peters vader is nu ernstig ziek en Peter is heel dankbaar dat hij nuchter is en er nu voor hem kan zijn.

Soms komen we nog sporen tegen van zijn alcoholverleden. Laatst moesten we de meterkast leegruimen omdat er een installateur kwam. Achter in de kast vond ik een flesje wodka. ‘Ik vond nog een souvenir van je’, zei ik. Hij spoelde het meteen door de gootsteen.

Drankzucht verloren

Peter zegt dat hij zijn drankzucht kwijt is en daarin heb ik vertrouwen, zeker als ik hem met zijn sponsor hoor praten. We genieten samen en tellen onze zegeningen. Dat zit ’m in kleine dingen: een mooie wandeling of de zon die schijnt. Hoewel het goed gaat met Peter, heb ik nog steeds af en toe contact met de lotgenoten van Al Anon. Ik hoop dat andere partners van verslaafden ook de stap zetten om naar een lotgenotengroep te gaan, want het hielp mij enorm om met mensen te praten die in hetzelfde schuitje zitten. Je bent niet alleen.”