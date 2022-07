Babette (48): “Zondag was mijn verjaardag. De dag erna haalde Duncan zijn spullen op terwijl ik naar mijn werk was. Thuiskomen was afschuwelijk: zijn kasten leeg, de helft van het huis leeg…”

“Niet alles was weg en drie weken later heb ik alles wat er nog van hem lag in vuilniszakken gepropt en gezegd: ‘Je komt ze nú halen of ik zet het allemaal bij het grofvuil.’ Verder zijn die eerste weken in een afschuwelijke roes voorbijgegaan. Ik was zó lamgeslagen en verdrietig dat ik er zelfs van hyperventileerde. Ook vanwege mijn vaders overlijden natuurlijk. Gelukkig kreeg ik slaappillen van de huisarts. Om mezelf te beschermen tegen meer hartenpijn heb ik direct de ontbinding van ons partnerschap in gang gezet. Binnen een halfjaar was het rond en feliciteerden we elkaar met de prachtige scheidingsdatum, namelijk 22-2-22.”

Bij het grofvuil

“Wat ik nog het pijnlijkst vind, is dat Duncan zo onverschillig lijkt in alles. Als we elkaar toevallig ergens tegenkomen – we wonen in dezelfde stad – kust hij me alsof ik de vrouw van zijn leven ben en overlaadt hij me met complimenten dat ik er zo goed uitzie. Ja, dat zie ik altijd, maar blijkbaar is dat niet genoeg.

Dat we uit elkaar zijn, blijf ik onwerkelijk vinden. Na negen jaar ben ik zomaar aan de kant gezet. We hadden toch samen kunnen uitzoeken wat er mis is gegaan? Een relatie is voor mij geen vrijblijvend iets. Dat iemand zo rücksichtslos de bijl in je huwelijk zet, vind ik verschrikkelijk. Natuurlijk, ik ben zelf ook niet zonder zonde. Dus heb ik met mensen gepraat, ben ik op Curaçao zelfs bij een sjamaan geweest om mezelf te onderzoeken. Duncan stort zich vooral op zijn werk en de drank. Hij wil niet geholpen worden. Ik houd het erop dat hij in een soort midlifecrisis zit.”

Pijnlijk

“Een scheiding komt nooit alleen: je krijgt ook te maken met vrienden die het blijkbaar lastig vinden dat je geen setje meer bent. Daardoor verloor ik niet alleen mijn man maar ook vrienden. Duncan wordt bij iedereen uitgenodigd, tegen mij wordt gezegd: ‘Jij bent zo sterk, jij redt het wel.’ Daar word ik zó moe van. Mijn vriendenkring is een stuk kleiner nu. Daarom werk ik veel en leef ik zoals mijn oma me ooit leerde: met rust, reinheid en regelmaat. Hoewel ik sinds mijn zeventiende niet meer alleen heb gewoond, valt het me niet tegen. Ik ben zelfs trots op hoe ik het doe.

Ooit hoop ik weer een liefde te vinden. Iemand zei ooit tegen me: ‘Een leuke vent, die Duncan, maar ook een binnenvetter, dat zie je van veraf. Als je nog een keer verkering neemt, neem dan iemand die wel kan praten.’ Dat advies zal ik ter harte nemen.”