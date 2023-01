Vervolg: de dag nadat... mijn man werd opgepakt bij een klimaatactie

Annemijn (50) twijfelt aan haar relatie nadat haar man is opgepakt bij een harde klimaatactie.

Annemijn (50): “Toen mijn man om halfnegen ’s avonds thuiskwam na zijn protestdag op Schiphol, kwamen al mijn stress, ongerustheid en boosheid er in een keer uit. Terwijl hij serieus dacht dat ik voor hem had gekookt en dat we nog gewoon gezellig naar het concert toe konden dat we voor die avond gepland hadden staan. Hij reageerde verbaasd op mijn uitbarsting, maar gelukkig nam hij mijn gevoelens wel serieus. ‘Onze relatie vind ik veel belangrijker dan actievoeren’, verzekerde hij me. Hij wil wel blijven protesteren, maar hij beloofde dat hij de marechaussee voortaan buiten de deur zou houden.

Veel vragen

In de dagen erna probeerde ik het onderwerp te vermijden, maar ik merkte dat er toch af en toe vragen opkwamen. Waarom had hij niet meegewerkt toen hij werd gearresteerd en moesten ze hem dus met geweld afvoeren? Had hij nog contact met de andere activisten en waar ging dat dan over? Stond er alweer een nieuwe protestactie op stapel? Elke keer als ik erover begon, kregen mijn man en ik een discussie. Hij voelde zich aangevallen door mijn vragen en ik moet eerlijk toegeven, er zat bij mij ook wel een bepaalde afkeuring in. Toen in het weekend vrienden bij ons kwamen eten en hij het hele verhaal triomfantelijk ging zitten vertellen, inclusief details die hij voor mij had verzwegen, knapte er iets. Na het etentje kregen we knallende ruzie. Ik gooide hem voor zijn voeten dat ik het gevoel had hem niet meer echt te kunnen bereiken. Ik voelde me zo eenzaam.

Energiecoach

Toch is het tij gelukkig gekeerd. We zijn nu een paar maanden verder en het onderwerp lijkt verdwenen van onze agenda. Er is ook geen juridisch vervolg gekomen in de vorm van een proces-verbaal of boete of iets dergelijks. Uit ervaring weet ik dat het soms goed kan zijn om dingen even te laten rusten, dus heb ik besloten er niet meer over te beginnen. Ik merk het wel als hij weer aan een actie wil gaan meedoen. Ons gezinsleven is weer zoals vroeger en de verbinding tussen ons is hersteld. Ook al was ik het niet eens met zijn actie, ik probeer hem wel te steunen in zijn streven om zich te sterk maken voor een beter klimaat. Want dat vind ik alleen maar goed van hem. Toen ik op Instagram zag dat onze gemeente energiecoaches zocht, mensen die anderen kunnen helpen energie en kosten te besparen, vroeg ik: ‘Zou dat niets voor jou zijn?’ De volgende dag vertelde hij dat hij zich had aangemeld.

Niet saai

Achteraf gezien ben ik toch blij dat ik meteen heb uitgesproken wat me dwarszat. We hadden even een moeilijke week samen, maar we zijn eruit gekomen. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij andere manieren zal zoeken en vinden om zijn activisme vorm te geven. En we leefden nog lang en gelukkig, denk ik, en saai wordt het met hem in elk geval niet.”

