Vervolg: de dag nadat...mijn moeder euthanasie kreeg

Petra (55) moest afscheid nemen van haar moeder, die koos voor euthanasie. Lees hier het eerste deel van haar verhaal.

Annemarie van Dijk Getty Images

Petra: “Het is alweer ruim een jaar geleden dat mijn moeder overleed. Ik kijk met een goed gevoel terug op het hele euthanasieproces. Dat verliep respectvol en op een open manier, er was niets schimmigs aan. De verpleegkundige die erbij was hield mijn vader en mij goed in de gaten tijdens de euthanasie. Zes weken erna belde ze me om te vragen hoe het met ons ging en hoe we erop terugkijken. Dat waardeerde ik enorm.

Handwerkjuf

Dat mijn moeder haar eigen levenseinde wilde bepalen, wist ik allang. Ze was altijd een bezige bij, werkte als handwerkjuf, hield van dingen als schilderen, behangen en naaien.

Al op haar 36e kreeg ze haar eerste hersenbloeding en later volgden er nog een paar. Bovendien had ze slecht instelbare diabetes 2. Dat leidde tot veel lichamelijke klachten en pijn door neuropathie. De laatste jaren van haar leven kon ze steeds minder de dingen doen waarvan ze zo hield. In 2020 kreeg ze bovendien de diagnose vasculaire dementie. Regelmatig had ze een delier, dan was ze ernstig in de war. Zo naar om te zien.

Geen kasplantje

Mijn moeder had al vaak gezegd dat ze later niet als een kasplantje wilde leven. Vijf jaar geleden zei ik tegen haar: ‘Dat kun je wel steeds zeggen, maar je moet het ook vastleggen op papier.’ Zo kwam het dat mijn ouders allebei een wilsverklaring invulden van de Nederlandse Vereniging Voor een Vrijwillig Levenseinde. Ik denk dat dat heeft meegeholpen bij de inwilliging van haar euthanasiewens.

Zelf heb ik bij alle gesprekken met de euthanasiearts gezeten. Mijn vader vond dat te moeilijk. Ik ben enig kind en daarom was het was fijn dat ik kon sparren met een nicht.

Helder

Ik vind het heel bijzonder dat mijn moeder ondanks haar dementie toch in aanmerking kwam voor euthanasie. In de vijftien jaar dat ik als verpleegkundige in een verpleeghuis voor mensen met dementie werkte, heb ik nooit euthanasie van een bewoner meegemaakt. Het hielp denk ik dat ze duidelijk en standvastig haar wens kon toelichten. Ze had haar heldere momenten en gelukkig herkende ze ons nog altijd. Zelf sta ik ook open voor euthanasie. Daarom vulde ik net als mijn ouders een wilsverklaring in dat ik bij ondraaglijk lijden niet meer gereanimeerd of behandeld wil worden. Het kan maar geregeld zijn.”