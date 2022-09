Vervolg: de dag nadat... mijn pubers stiekem een feestje gaven

Carlijn (43): “Natuurlijk was het vervelend allemaal, maar diep in mijn hart was ik ook trots op hoe perfect mijn zoons alles daarna geregeld hadden.

Christien Jansen Getty Images

Nog diezelfde week kwam de glaszetter, ik heb nergens naar om hoeven kijken. Wat het gekost heeft, geen idee, alles ging via de verzekering van Thomas’ ouders. Thomas zelf kwam die avond nog langs met een plantje, heel lief. Gelukkig heeft hij er nauwelijks iets aan overgehouden. Als je het niet weet, zie je dat litteken niet eens zitten.”

Hier lees je wat er aan dit verhaal vooraf ging.

Mee naar de camping

“Lilian is nog lang boos gebleven. Ze was toch al geïrriteerder naar mijn kinderen dan naar haar eigen kinderen, dat ging niet altijd eerlijk. De eerste tijd stond ze erop dat mijn zoons weer meegingen naar de camping. Als ze dat niet wilden, moesten ze maar naar hun vader. Ze gingen dus mee, met frisse tegenzin, twee of drie keer. Daarna mochten ze thuisblijven met de nodige waarschuwingen: ‘Pas op! Ik wil die buurman niet aan de deur!’ Gelukkig hebben we daarna geen gekkigheid meer meegemaakt –op dit vlak.”

Begin van het eind

“Misschien is dit voorval wel het begin van het einde geweest van mijn relatie met Lilian. Uiteindelijk kon ik er niet meer omheen dat ze geen boodschap had aan mijn kinderen. Er was altijd wat op hen aan te merken, en ook had ze altijd commentaar op mijn ouders. Al met al is dat de voornaamste reden geweest waarom we uit elkaar zijn gegaan na heel wat jaren samen. Dat ik weer moest verhuizen, was natuurlijk vervelend. Al was het fijn dat ik van die irritante buurman af was. Inmiddels heb ik een nieuwe partner, hij is 23 jaar ouder dan ik. Hij, ja, ik ben opnieuw samen met een man. Zijn leeftijd was even wennen voor mijn ouders, maar we hebben het zo fijn samen. Hij is ook geweldig met mijn zoons, anders had ik het niet gedaan. Dit keer wilde ik iemand die respect had voor mijn kinderen en mijn ouders.”

Beetje begrip

“Het is allemaal alweer een tijdje geleden, maar toch herinner ik me alles nog als de dag van gisteren. Als ik nu opnieuw voor deze kwestie zou staan, zou ik eerder naar de buren zijn gestapt om excuses aan te bieden. Maar verder denk ik dat we niet moeten vergeten dat we zelf ook jong zijn geweest. Een beetje begrip is fijn. Je kunt wel alles veroordelen, zoals Lilian altijd deed, maar daar kom je niet zo ver mee.”