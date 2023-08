Vervolg: De dag nadat... mijn zoon naar Canada emigreerde

Evelien (55): “Het is nu precies een jaar geleden dat Robin vertrok. Erover vertellen, alles weer oprakelen, doet me veel. Ik voel weer hoe eenzaam het is zonder hem…

Christien Jansen Getty Images/iStockphoto

Er zijn niet zo veel mensen die dit kunnen invoelen. Als je kind zo ver weg is, ben je veel minder betrokken bij zijn of haar dagelijks leven. Ja, onze andere kinderen zijn ook het huis uit, ik spreek ze niet elke dag, maar we zien elkaar geregeld op verjaardagen, of we gaan met elkaar eten of varen. De gesprekken die je hebt zijn veel uitgebreider. Ik weet met wie ze omgaan, waar ze werken, sporten, uitgaan. Dat weet ik allemaal niet van Robin. De details gaan echt aan je voorbij. Wat ook niet went, is dat we niet meer compleet zijn. Robin mist en dat doet pijn. Maar als moeder wil ik alleen maar dat het goed gaat met mijn kinderen en als dit Robins pad is, hoop ik dat dit het goede is. Als dat niet zo is, dan zien we hem wel weer verschijnen.

Weerzien

Natuurlijk is mijn leven ook gewoon doorgegaan. Matthijs en ik zijn ook al in Canada geweest om met eigen ogen te zien waar hij woont en om Poppy te leren kennen. De eerste week hadden Matthijs en ik een hotelkamer vlak bij hen en zijn we doorlopend met elkaar uit eten geweest en hebben we leuke tripjes gemaakt. Er was zo veel te vertellen en te vragen, ook van Poppy’s kant. De tweede week zaten we met z’n vieren in een leuk huisje midden in de natuur. We wandelden, kookten met elkaar, keken samen tv, Poppy en ik puzzelden, het was heel fijn. Ook om te zien hoe sprankelend, lief en geïnteresseerd ze is, om van haar te horen hoe zij en Robin het hebben en om mijn zoon zo blij en verliefd te zien. Uiteraard maakten we ook kennis met Poppy’s familie. Aan het eind van onze reis kwam er een enorme rust over me. Ze hebben het goed samen, Robin is gelukkig, samen zijn ze gelukkig.

Promotietoer

Ongelooflijk maar waar, inmiddels hebben Robin en Poppy de logeerkamer al in gebruik kunnen nemen. Robin moest voor zijn werk in Nederland zijn, Poppy kon mee en daar waren ze. Wat heb ik daarvan genoten. Ik weet dat Poppy erg aan haar familie hangt, daarom heb ik een Nederland-promotietoer met haar gemaakt. Haar alle leuke winkeltjes laten zien, zo heel anders dan die onpersoonlijke Canadese shopping malls. Haar laten zien en ervaren dat je hier alles op de fiets kunt doen, dat alles binnen handbereik is. Hoe kinderen lopend naar school worden gebracht, hoe fijn je overal kunt wandelen, fietsen en varen. Hoe rijk de Nederlandse historie is, hoe prachtig de gebouwen, dat de groenteboer je bij naam kent. Allemaal dingen die je daar niet hebt. Ik hoop maar dat het heeft gewerkt. En dat Robin en Poppy, mochten er kinderen komen, toch voor Nederland kiezen…

Hapje uit mijn hart

Mensen zeggen: ‘Je bent er nu wel aan gewend zeker?’ Maar nee, het went niet. Ik heb niet elke dag last van het gemis, maar er zijn zo veel momenten waarop ik het lastig vind dat hij er niet is. En die brok in mijn keel, het gevoel dat er een hapje uit mijn hart is genomen, voel ik het meest op momenten dat we compleet zouden moeten zijn.”