Vervolg: de dag nadat... onze vakantievilla een bouwval bleek

Rian denkt nog vaak terug aan die gezinsvakantie in Tsjechië, in dat armzalige vakantiehuis.

Rian: “We hebben één keer geprobeerd een halve dag in en rond het huis door te brengen, maar dat was geen succes. We hadden geen tuinmeubelen, het zwembad was na drie keer plonzen leeg, uitgebreid koken ging niet en na zes potjes Yahtzee in het gras konden we geen dobbelsteen meer zien. Van de omgeving hebben we wél alles gezien. We zijn een dag naar Praag geweest, hebben heerlijk gezwommen in riviertjes en gingen elke avond uit eten. Gelukkig was dat niet duur.

Klaar ermee

Tegen de eigenaren hebben we niks gezegd. Ze spraken geen Duits of Engels en het voelde ook niet goed om hun ‘villa’ af te kraken. Onze standaarden lagen gewoon te ver uit elkaar. Voor hen waren wij rijkelui, maar in Nederland waren wij net zo goed werknemers. De nachten op het houten bed braken ons op en we verlangden naar een beetje comfort. Op het fornuis konden we nog geen ei bakken en binnen was het de hele dag stikdonker.

Na vijf dagen besloten we de handdoek in de ring te gooien. Helaas kon de eigenaar pas na twee dagen langskomen, dus uiteindelijk hebben we er ruim een week gezeten.

Smoes

We zeiden tegen de eigenaar dat we hals over kop naar huis moesten vanwege een overlijden in de familie. Compleet verzonnen natuurlijk, maar de waarheid vertellen leek ons voor niemand leuk. Ik had wel medelijnen met de kinderen, want hun vakantie werd nu ook abrupt onderbroken.

Eenmaal thuis vroeg natuurlijk iedereen waarom we zo snel weer terug waren. Eerst hield ik de schone schijn op, maar al gauw vertelden we in geuren en kleuren over onze rampvakantie. Inmiddels konden we er wel om lachen.

Hilarische herinnering

De volgende ochtend heb ik meteen de reisorganisatie gebeld. Op excuus na kregen we niks. Geen compensatie of tegoedbon.

Geloof het of niet, maar het jaar erop zijn we weer naar Tsjechië gegaan. Het huis mocht dan een ramp zijn geweest, het land had ons hart gestolen. De grootste les die ik van deze vakantie heb geleerd is: als het te mooi is om waar te zijn, ís het dat vaak ook. Maar goed, als je ergens blind in springt en het is niet wat je ervan had verwacht, heb je achteraf wél leuke verhalen. Deze vakantie komt op bijna elke verjaardag of feestdag ter sprake. Dat blijft leuk.

Op verzoek van de geïnterviewde zijn de namen Rian en Gert gefingeerd.