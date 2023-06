Vervolg: de dag nadat... onze zoon naar een zorginstelling verhuisde

Carla (68): “Jeroen (29) verhuisde bijna een jaar geleden naar een wooncomplex voor autistische jongvolwassenen en het gaat heel goed. Vanmiddag komt hij een kopje thee drinken. Normaal gesproken blijft hij dan eten en soms slapen, maar de laatste tijd zegt hij vaak: “Mam, ik ga naar huis.” Fantastisch! Wat een cadeau dat hij in goede handen is, begeleid wordt en ergens woont waar hij zijn zorgen en pijntjes kwijt kan.

Inmiddels is hij, na zijn burn-out, ook begonnen met vrijwilligerswerk. Drie ochtenden in de week begeleidt hij statushouders die een huisje toegewezen krijgen bij de financiële aspecten zoals zorg- en huurtoeslag. Iets betekenen voor anderen geeft hem zelfvertrouwen en die mensen zijn erbij gebaat, het mes snijdt aan twee kanten.

Warm bad

Het eerste halfjaar dat Jeroen uit huis was, bleef ik alert of het wel goed ging. Nu ik zie hoe goed het gaat, kan ik het meer loslaten. Hij woont begeleid, samen met acht anderen. De bewoners koken samen, er zijn boodschappen- en schoonmaakschema’s. Als je zin hebt om mee te eten, kan dat altijd. Na het eten wordt er een spelletje gedaan en afgelopen zomer hebben ze met elkaar naar het WK-voetbal gekeken, geweldig voor Jeroen die een enorme voetbalfanaat is. Komende zomer gaat hij met wat huisgenoten op vakantie en binnenkort gaan ze naar het kattencafé. Dat huis voelt als een warm bad. Het gaat zo goed met de groep dat er op zondag geen begeleiding meer is. Als er iets is, kunnen ze eerst proberen om er met elkaar uit te komen. Lukt dat niet, dan mogen ze een speciaal nummer bellen.

Uit de put

Jeroen heeft een huurcontract van drie jaar, in die periode wordt gekeken hoeveel zorg hij nodig heeft. Gaat het goed, dan kan hij naar ‘gespikkeld’ wonen. Dan woont hij op zichzelf in een gebouw waar iemand aanwezig is op wie hij kan terugvallen. De volgende stap zou een contingentwoning zijn, deze woningen worden via de gemeente gereserveerd voor mensen met een beperking. Dan woon je zelfstandig en krijg je een aantal uur ambulante zorg per week. Heb je een jaar bewezen dat je op tijd de huur betaalt en je huis schoonhoudt, dan kan de woning op jouw naam worden gezet. Dat is Jeroens doel. Het is heerlijk om te zien dat hij uit de put is geklommen. De periode waarin hij een psychose had, was vreselijk. De psychiater zei dat het goed zou komen, maar daar geloofde ik geen bal van. Gelukkig heeft hij gelijk gekregen.”