Vervolg: de dag nadat… we besloten toch niet te scheiden

Jikke (42) en haar man Gijs zouden gaan scheiden, maar besloten het toch weer samen te proberen.

Jikke (42): “We hebben de kinderen nog niet meteen verteld dat we toch samen zouden blijven. Gijs kwam ook niet direct weer thuis wonen. Eerst gingen we in relatietherapie, want er viel veel uit te praten. Voor mij was het zaak om niet te blijven hangen in wrok. Dat kost tijd, zei de relatietherapeut, maar op een of andere manier heb ik de knop redelijk snel omgezet. Ik vergaf Gijs zijn misstap. Zelf was ik ook niet zo’n leuke vrouw voor hem geweest. De kinderen stonden bij mij bovenaan en pas ver daarna kwam Gijs. Als hij in het weekend ging voetballen, verweet ik hem dat hij me alleen liet met de kinderen. Toen een leuke collega veel aandacht aan hem besteedde, is hij gezwicht. Hoewel het nog steeds steekt als ik eraan denk, snap ik het ergens ook wel van hem. Gijs en ik waren elkaars eerste liefde, en ook ik was weleens nieuwsgierig naar hoe het met een ander zou kunnen zijn. Gelukkig heeft deze Noor inmiddels een andere baan. Ik weet honderd procent zeker dat Gijs geen contact meer met haar heeft.”

Nieuwe start

“Na een paar maanden kwam Gijs wat vaker thuis op bezoek en dan was het gezellig. Langzamerhand werd het de kinderen duidelijk dat er van een scheiding voorlopig geen sprake was. Het was ontroerend om te zien hoe blij ze waren. Dat er een andere vrouw in het leven van hun vader is geweest, weten ze gelukkig niet. Na drie maanden kwam Gijs weer bij ons wonen. Kort daarna zijn we verhuisd. Ergens wilden we toch een nieuwe start maken.”

Meer diepgang

“Die relatietherapie heeft ons enorm geholpen. We leerden dat we beter naar elkaar moeten luisteren. Dat we uitspreken wat ons dwarszit en meer moeten doorvragen over wat de ander bezighoudt. Het klinkt allemaal zo cliché, maar het werkt echt, heb ik gemerkt. Je gaat elkaar weer écht zien. Dat we weinig seks hadden lag absoluut aan mij. Gijs zou elke dag wel willen. Nu plannen we één keer per week een gezellige avond samen. Dan gaan we iets leuks doen. Daarna komt het met de seks meestal ook wel goed. Nu, bijna drie jaar na die crisis, kan ik zeggen dat ons huwelijk extra diepgang heeft gekregen. We weten beter wat er in de ander omgaat en respecteren elkaar meer. Elke relatie heeft denk ik wel mindere periodes, maar die kunnen, zo weet ik nu, ook weer voorbijgaan.”

