Vervolg: de dag nadat... we drie vluchtelingen uit Oekraïne in huis namen

Dianne (32) ving drie Oekraïense vluchtelingen op in haar eigen huis. “We zijn opnieuw richting Oekraïne gereden.”

Elselien van Dieren Getty Images/iStockphoto

“Julia, haar 10-jarige dochter Christina en vijftiger Olga wonen inmiddels een paar weken bij ons. Christina voelde zich na de eerste dag al thuis en speelt graag met onze zoon. Bij de dames duurde het wennen iets langer. Ze stellen zich nog altijd bescheiden op, maar bewegen zich wel vrijer door het huis. Als ze willen douchen doen ze dat en ze pakken zelf eten of drinken. Daar ben ik blij om, want in de eerste dagen voelde het echt alsof we visite hadden. Inmiddels lig ik ’s avonds weer lekker met een dekentje en chocola op de bank zonder dat ik me daar ongemakkelijk bij voel.

Weer op reis

Vorige week zijn we opnieuw richting Oekraïne gereden, ik ging nu ook mee. De vorige keer bleef ik thuis vanwege mijn werk en de kinderen, maar ik wilde de reis zelf ook graag meemaken. Met drie busjes reden gingen we op pad. Inmiddels hadden we een contactpersoon bij een Poolse doorstroomlocatie voor vluchtelingen bij de Tsjechische grens. In een conferentiecentrum van een kerk worden de Oekraïners tijdelijk opgevangen, om van daaruit door te reizen naar bijvoorbeeld een gastgezin. Toen we aankwamen, stonden de mensen al buiten op ons te wachten met hun tassen. Ik zag bezorgde gezichten. Zomaar bij een wildvreemde instappen en naar een land gaan dat je niet kent, dat ís natuurlijk ook onzeker. Maar in tegenstelling tot de eerste keer, toen mijn man met een groep naar de Oekraïense grens ging, was er nu meer vertrouwen omdat onze contactpersoon hen kon geruststellen.

Onze Oekie’s

Er stapten vijftien Oekraïners in en tot onze vreugde bleken we nog één extra plek te hebben. Onderweg hoorden we namelijk dat de zus van Julia vanuit Moskou, waar ze studeerde, onderweg was naar Nederland. Het was voor haar als Oekraïense in Rusland niet langer veilig. Ze vloog naar een Russische enclave net boven Polen en reisde van daaruit met de bus en trein naar de stad waar wij zouden overnachten. Onze navigatie gaf aan dat we om 19.20 uur zouden aankomen, haar trein kwam aan om 19.21 uur. Het heeft zo moeten zijn. De vijftien Oekraïners zijn ondergebracht bij gastgezinnen, Julia’s zus woont nu ook bij ons. Dat is een beetje behelpen met drie bedden op één zolderkamer, maar voorlopig is dit prima.

Op dit moment zijn we op zoek naar een buddy voor onze Oekie’s, zoals wij ze liefkozend noemen. De dames hebben namelijk heel veel vragen over inschrijvingen, werk, school, huisvesting… Daar kunnen wij ze, naast ons gezin en werk, niet altijd mee helpen want het vergt veel uitzoekwerk. In Nederland zijn dingen niet zomaar geregeld en dat is moeilijk voor ze. In onze gemeente is net een permanentere opvang voor Oekraïners geopend in een oud kantoorgebouw. We hopen dat ze daar een plekje kunnen krijgen, want het is voor hen en voor ons fijn als dit geen maanden duurt.

Vluchtelingen uit Oekraïne zijn onderdeel van de familie

Eigenlijk kennen we elkaar nog maar net, maar toch voelen de dames al als familie. We spelen spelletjes en ze maken 24 uur per dag onderdeel uit van ons gezin. Als we ’s avonds samen naar het jeugdjournaal kijken, voelt de oorlog zo dichtbij. De slachtoffers zitten letterlijk naast me op de bank, de mensen die aan het woord komen spreken hún taal, zijn hun landgenoten. Vanwege het vele regelwerk hebben we besloten dat deze tweede reis ook de laatste was. Miljoenen Oekraïners zijn op de vlucht en onze hulp lijkt een druppel op een gloeiende plaat, maar ik blij dat we iets hebben kunnen doen. Uit liefde. Dit gaan onze kinderen nooit meer vergeten, en wij ook niet.”