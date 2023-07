Vervolg: de dag nadat... we in relatietherapie gingen

Weten wat hieraan vooraf ging? Lees het hier.

Lotte (44): “Acht afspraken hebben we bij de relatietherapeute gehad. Ze kon vrij snel duiden waar bij ons de angel zat die eruit moest. De hardheid was in onze relatie geslopen en we hadden zelf niet door hoe akelig we tegen elkaar deden. Of hoe vaak we elkaar negeerden om discussies te voorkomen. Bizar dat een gesprek met een deskundige hier zo veel invloed op kan hebben. De wekelijkse gesprekken en opdrachten voor thuis hebben ons geholpen om weer op een normale en rustige manier met elkaar te kunnen praten en vooral om elkaar te laten uitpraten.”

Meer tijd samen

“Tijdens de sessies kwam naar voren dat veel stellen waarvan de kinderen zijn uitgevlogen, tijd nodig hebben om te wennen aan de nieuwe situatie. Als ouder, maar ook als partners is dit een grote verandering. Onbewust was ons liefdesleven in de jaren van opvoeden naar de achtergrond verschoven. Een van de eerste opdrachten was meer tijd met elkaar doorbrengen om onze persoonlijke en gezamenlijke interesses opnieuw te onderzoeken. Alexander kwam op het idee om een Museumkaart aan te schaffen. Jaren geleden hebben we zo’n kaart gehad en maakten we in het weekend en vakanties met de kinderen graag culturele uitstapjes. Toen de meiden ouder werden en de interesse afnam, hebben wij onze kaarten niet verlengd. Daar ging het al een beetje mis. Alle leuke dingen deden we met z’n viertjes of met vrienden. We ondernamen nooit meer iets met z’n tweeën. Dankzij de therapie is daar verandering in gekomen.”

Intimiteit

“Het voelde in het begin gekunsteld, alsof je van ‘de juf’ verplicht naar een museum moet. Maar gaandeweg werd het best leuk. Praten over een kunstwerk was weer eens iets anders dan praten over de relatie. Soms waren we slechts een uurtje bij een tentoonstelling en dronken we daarna koffie op een terras. Het was leuk om samen stelletjes te observeren en te bedenken of ze al lang bij elkaar waren, of ze het samen nog leuk hadden, enzovoort. Ik vond zijn analyses geestig, het was lang geleden dat ik om zijn grappen had gelachen. We zijn nu twee jaar verder en net terug van een lang weekend Valencia. Als verrassing werden we bij thuiskomst opgewacht door de meiden die een tafel vol Spaanse tapas en pinchos hadden gemaakt. Het was een superavond! Ik vind het heerlijk als ze thuis zijn, maar met z’n tweetjes hebben Alex en ik het nu ook weer fijn: de intimiteit is terug.”

Duwtje in de rug

“En tja, Alex is nog steeds verslaafd aan zijn mobiel, maar hij houdt zich in als we aan het eten zijn of samen Netflix kijken. Die ergernis over zijn telefoongedrag heb ik gelukkig niet meer. Ik begrijp dat hij voor zijn werk als belegger de wereldeconomie en beurskoersen op de voet moet volgen. Zolang het een beetje binnen de perken blijft als we samen zijn, vind ik het prima. Of we nog bij elkaar zouden zijn als we niet de hulp van een relatietherapeut hadden ingeroepen, vind ik lastig te zeggen. Ik denk het eigenlijk niet. Het lijkt allemaal zo simpel, maar we hadden dat duwtje in de rug echt nodig om weer bij elkaar te komen.”