Vervolg: de dag nadat... we ineens allebei zonder werk zaten

Linda (44): “Nu, acht jaar later, wordt onze stichting FrankLin nog elk jaar groter. We organiseren reizen over de hele wereld: actieve vakanties, rustige vakanties en zorgvakanties. Tijdens een reis nemen we zo’n vijf mensen met een beperking mee. Veel deelnemers die eenmaal zijn mee geweest, zijn zo enthousiast dat ze de jaren erna opnieuw aanhaken.

Om de eerste reisgenoten te werven, bezochten we huizen waar mensen met een verstandelijke beperking wonen. We namen een muzikant mee die voor de bewoners speelde terwijl wij in gesprek gingen met begeleiders. Dat leverde veel vakantiegangers op. Een andere boost was het diner dat we een keer op eerste kerstdag organiseerden. Dankzij sponsors en vrijwilligers kon een groep mensen met een beperking gezellig komen eten. Zo bijzonder, iedereen kreeg er energie van. Dat was goed voor onze naamsbekendheid.

Grote dromen

We hebben één vaste kracht in dienst, Aafke. Zij, Frank of ik gaan mee met een reis. Verder schakelen we vier zzp’ers in en we hebben vijfentwintig vrijwilligers. Het liefst hebben we een stelletje als vrijwilligers, van wie er één ervaring heeft in de zorg. Een stel straalt liefde uit en dat zorgt voor extra gezelligheid tijdens de vakantie. Naast allerlei reizen, organiseren we activiteiten, bijvoorbeeld een festival en benefietacties. Zo kunnen we onze reizen betaalbaar houden. We organiseren ook logeerweekenden voor kinderen met een verstandelijke beperking, zodat hun ouders even kunnen bijkomen van de zorg. Verder hebben we nog veel dromen, zoals een vakantiewoning in Nederland die de vaste plek kan zijn voor themavakanties en logeerweekenden.

Gelukkig met minder

De eerste jaren waren financieel een uitdaging. Met drie opgroeiende kinderen moesten we de eindjes aan elkaar knopen. Omdat we sober leefden, kwamen we net uit met het geld dat we met de stichting verdienden. Soms vond ik het lastig dat er niet elke maand een vast bedrag binnenkwam. Inmiddels gaat het beter, omdat ik daarnaast als zelfstandige een-op-een mensen met een verstandelijke beperking begeleid, en ik geef les in gebarentaal.

Vroeger hadden we meer geld, maar het is het helemaal waard. We doen iets wat we leuk vinden en waar we energie van krijgen. Ook de vrijheid die we hebben is heerlijk, geen verantwoording meer hoeven afleggen aan een baas. Ik wil nooit meer terug naar mijn oude baan.”