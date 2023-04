10 jaar koning! Koningshuis viert dit met bijzondere foto’s van Willem-Alexander, Beatrix én Amalia

Want ook voor prinses Amalia veranderde op dat moment veel. Zij werd precies tien jaar geleden ineens Prinses van Oranje én dus de eerste in de lijn van troonopvolging. Sinds de oudste dochter van Willem-Alexander 18 jaar is geworden, wordt ze al langzaam klaargestoomd in haar rol als troonopvolgster.

Mijlpaal voor de koning

In de podcast Door de ogen van de Koning zegt Willem-Alexander dat de afgelopen tien jaren voor zijn gevoel voorbij zijn gevlogen. Het voelt voor hem als gisteren dat hij zijn moeder opvolgde. Toch is het een belangrijke mijlpaal om vandaag bij stil te staan. Op deze bijzondere dag heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dan ook een paar nieuwe foto’s van prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prinses Amalia vrijgegeven.

De drie generaties zijn in december op Paleis Noordeinde samen op de foto gezet. De prachtige foto’s zijn geschoten door fotograaf Gemmy Woud-Binnendijk ter gelegenheid van het tienjarig koningschap van Willem-Alexander.

Modekeuzes

Koning Willem-Alexander heeft voor deze bijzondere drie generatieportretten gekozen voor een donkergrijs pak met lichtblauwe stropdas. Prinses Beatrix draagt een keurig donkergroen jasje en prinses Amalia straalt in mooi zwart pak.

Leuk detail: dit zwarte pak is hetzelfde als het fleurige pak dat ze op Koningsdag in Rotterdam droeg.

Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en kroonprinses Amalia Beeld ©RVD - Gemmy Woud-Binnendijk

Koning Willem-Alexander, kroonprinses Amalia en prinses Beatrix Beeld ©RVD - Gemmy Woud-Binnendijk

Koning Willem-Alexander en zijn dochter kroonprinses Amalia Beeld ©RVD - Gemmy Woud-Binnendijk

Prinses Beatrix en kroonprinses Amalia Beeld ©RVD - Gemmy Woud-Binnendijk

