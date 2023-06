10x zomerkiekjes van de Oranjes: zó groeiden de prinsessen voor de camera op

Al sinds de jaren 60 is het vaste prik: de fotosessie van de Oranjes vlak voor de zomervakantie. Onder het mom ‘voor wat, hoort wat’ krijgen de Nederlandse media de kans om mooie foto’s te maken van de koninklijke familie in privésferen. In ruil daarvoor kan het gezin op vakantie zonder de spiedende lenzen van (Nederlandse) fotografen in hun kielzog.

Zomerse taferelen

De afgelopen decennia zagen we de Oranjes in allerlei zomerse taferelen. Drie piepjonge prinsjes - Willem-Alexander, Constantijn en Friso - spelend op een Italiaans strand, bijvoorbeeld. Of koningin Beatrix en prins Bernhard met hun inmiddels jongvolwassen gezin aan de thee in de tuin van Huis ten Bosch. Traditioneel kiezen de royals voor een vertrouwde omgeving voor het (vaak) zonnige fotomoment. Meestal worden de plaatjes in en om huis geschoten en af en toe op een vakantiebestemming.

Guitige spruiten

Natuurlijk gaan ook Amalia, Alexia en Ariane ieder jaar trouw op de gevoelige plaat. Als je de foto's van de afgelopen tien jaar bekijkt, dan zie je hoe de prinsessen opgroeiden van guitige spruiten naar prachtige jonge vrouwen. Dat ziet er zo uit:

2013 - Kersverse koning

Het fotomoment in 2013 was een bijzondere. Koning Willem-Alexander en Máxima zijn hier namelijk kersvers koningspaar. Het kiekje werd een paar maanden na de kroning geschoten.

2014 - Een jaar met een zwart randje

Door de ramp met vlucht MH17 in de zomer van 2014 werd het fotomoment overgeslagen. Toch hoeven we het niet zonder te doen: met kerst staan de Oranjes alsnog lachend voor de camera tijdens een vakantie in Argentinië.

2015 - Uitwaaien aan zee

Anders dan anders worden we in 2015 getrakteerd op een uitgelaten strandfoto van de Oranjes, met drie stralende prinsessen dartelend op de voorgrond. Het strand bij natuurgebied Meijendel in Wassenaar is één van hun favorieten, liet de koning destijds weten.

De Oranjes op het strand bij natuurgebied Meijendel in Wassenaar in 2015. Beeld RVD / Robin Utrecht

2016 - In de lappenmand

De royals laten zich niet tegenhouden door pijntjes, bleek wel uit de fotosessie van 2016. Hoewel Máxima en Amalia allebei een grote lach op hun gezicht hadden, zaten ze beiden in de lappenmand. Máxima had een lichte hersenschudding en Amalia had haar enkel geblesseerd. Leuk detail: Máxima droeg hier een top van het merk COS, dat ze voor 40 euro in de uitverkoop scoorde.

De Oranjes in de tuin van Villa Eikenhorst in 2016. Beeld RVD / Patrick van Katwijk

2017 - Laat maar varen

Wederom verlaten de royals hun vertrouwde omgeving, dit keer om een boottochtje op de Kagerplassen in Noord-Holland te maken.

Koning Willem-Alexander en zijn gezin in een boot op de Kagerplassen in 2017. Beeld ANP

2018 - Laatste jaar Eikenhorst

Van 2013 tot begin 2019 was Villa Eikenhorst de veilige thuishaven van de koning en zijn gezin. Dit is het laatste kiekje in de tuin van Eikenhorst, het jaar erop verhuizen de Oranjes naar Paleis Huis ten Bosch.

2018: de Oranjes in de tuin van Villa Eikenhorst. Beeld RVD / Albert Nieboer

2019 - Eigen huis en tuin

In 2019, 2020 en 2021 kiest het koningspaar voor hun bloemige tuin in Huis ten Bosch, die toen net was gerenoveerd. Ariane sloot hier haar basisschoolperiode af en ging daarna haar zussen achterna naar het Sorghvliet gymnasium in Den Haag.

De Oranjes in de tuin van Paleis Huis ten Bosch in 2019. Beeld RVD / Wesley de Wit

2020 - Vrolijk wit-blauw

Voor het eerst kiezen Willem-Alexander, Máxima en de prinsessen voor outfits in dezelfde kleuren. Dat levert gepolijste beelden op.

2020: de Oranjes in de tuin van Paleis Huis ten Bosch. Beeld RVD / Wesley de Wit

2021 - Kleurrijk uitgepakt

De prinsessen bij elkaar verzamelen voor een vast fotomoment was altijd een eitje, maar daar kwam naar dit jaar verandering in. Alexia vloog in de zomer van 2021 namelijk uit naar United World College of the Atlantic in Wales, Engeland, om daar naar school te gaan.

De Oranjes in de tuin van Paleis Huis ten Bosch in 2021. Beeld RVD / Mischa Schoemaker

2022 - Schuilen voor de regen

Hoewel het de bedoeling was om foto’s te schieten in een Haagse strandtent, moest het koninklijke gezelschap naar binnen verkassen vanwege de onrustige weersvoorspellingen. Dan maar in Paleis Noordeinde, wat eveneens een geslaagd plaatje opleverde. Amalia zou na de zomer aan haar studentenleven in Amsterdam beginnen, maar dat liep helaas heel anders dan gehoopt.

De zomerfotosessie vindt in 2022 door slechte weersvoorspellingen niet in een strandtent, maar binnen in Paleis Noordeinde in Den Haag plaats. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

2023 - Wapperen in de wind

Dit jaar werd er wél voor het strand gekozen. En dat hebben de prinsessen geweten. Er stond behoorlijk wat wind, waardoor alle haren en kledingstukken flink wapperden. Maar dat levert dan wel weer extra dynamische kiekjes op. En dit keer mocht hondje Mambo mee.

Bekijk hier nog veel meer foto’s van de zomerfotosessie van dit jaar.

De koninklijke familie (en Mambo) op het strand tijdens het zomerfotomoment van 2023. Beeld brunopress

Bron: RVD