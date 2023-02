Willem-Alexander en Máxima op hun trouwdag: 02-02-2002

21 jaar getrouwd: dít zijn de mooiste foto’s van Willem-Alexander en Máxima

2 februari 2002: iedereen kan zich de bruiloft van koning Willem-Alexander en koningin Máxima nog goed herinneren. De prachtige jurk met lange sleep van Máxima, dé traan en de beroemde balkonscène. Vandaag is het 21 jaar geleden dat het koningspaar in het huwelijksbootje stapte. En daar gaan we niet zomaar aan voorbij!