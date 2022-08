5 memorabele momenten uit het leven van prinses Christina

De Greet Hofmans-affaire, van Marijke naar Christina en de veiling van koninklijke kunst: hoewel ze het liefst buiten de schijnwerpers leefde, was de jongste zus van prinses Beatrix in haar leven toch vaak onderwerp van gesprek. “Door bewust afstand te doen van het recht op de troon creëerde zij voor zichzelf de ruimte een eigen invulling te geven aan haar leven”, zei premier Mark Rutte vlak na haar overlijden in een reactie.

Prinses Margriet kijkt naar haar nieuwe zusje Marijke (Christina) op schoot van haar moeder. Beeld ANP

1. De Greet Hofmans-affaire



Doordat haar moeder Juliana tijdens haar zwangerschap werd besmet met rodehond, werd Christina (toen nog Marijke) geboren met een oogafwijking. Aan het ene oog was de prinses blind en aan het andere was zij erg slechtziend, vanwege een vertroebeling van de ooglens. Operaties hielpen niet. In de hoop om de aandoening van de prinses te kunnen genezen, stelde prins Bernhard gebedsgenezeres Greet Hofmans voor aan zijn vrouw Juliana. Dat zorgde er echter niet voor dat de oogafwijking verholpen werd, maar groeide wel uit tot de beroemde ‘Greet Hofmans-affaire’. De vrouw trok deels in bij het gezin op Soestdijk en oefende met een aantal anderen veel invloed uit op Juliana, waarmee ook Bernhard niet zo blij was. Oorzaak daarvan was dat Hofmans zich ook sterk bemoeide met de relatie van Juliana en Bernhard. De groep werd door buitenstaanders zelfs als een sekte gezien. Na onderzoek van de commissie-Beel in 1956, op verzoek van koningin Juliana en Prins Bernhard, werden de contacten met mevrouw Hofmans beëindigd.

2. Haar naamsverandering

Prinses Christina werd geboren op 18 februari 1947 als Maria Christina, Prinses der Nederlanden, met de roepnaam Marijke. Die roepnaam vond de prinses niets - of zoals ze zelf zei “kinderachtig en te Nederlands” - en op haar zestiende, in 1963, besluit ze om haar tweede voornaam Christina als roepnaam te gaan gebruiken.

Tijdens het burgerlijk huwelijk van prinses Christina en Jorge Guillermo, 28 juni 1975. Beeld ANP

3. Gezin en scheiding

Na haar studie pedagogiek in Groningen vertrok Christina naar Montreal om daar een zangopleiding te volgen. In 1974 ging ze in New York werken als zangdocente. De anonimiteit die ze daar had, beviel haar goed. Over haar leven als prinses had ze eerder gezegd: “”Prinses zijn is geen prestatie, ik ben toevallig in die wieg geboren.” En: “Prinses zijn is een niet-verdiende handicap.” In die tijd in New York ontmoette ze Jorge Guillermo, met wie ze op 28 juni 1975 trouwde in Baarn. Midden jaren 80 keerde het stel met hun inmiddels drie (titelloze) kinderen Bernardo (1977), Nicolás (1979) en Juliana (1981) terug naar Nederland. Ze namen hun intrek in villa De Eikenhorst (waar Willem-Alexander, later met zijn gezin, van 2003-2019 woonde). In 1994 werd bekend dat het stel ging scheiden, maar pas twee jaar later was deze scheiding helemaal rond. Na die scheiding vertrok Christina met haar twee zoons opnieuw naar New York. Dochter Juliana woonde bij haar vader in Londen.

4. Veiling van koninklijke stukken

De prinses wilde zo anoniem mogelijk door het leven gaan, maar toch kwam ze regelmatig in het nieuws. Al in de jaren 90 ontstond er ophef toen de prinses de inboedel van De Eikenhorst verkocht tijdens een veiling. Kostbare koninklijke stukken gingen onder de hamer. In 2019 gebeurde dat opnieuw. Er ontstond veel ophef toen ze een waardevolle tekening van Peter Paul Rubens (1577-1640) liet veilen. Naast deze tekening verkocht ze ook andere kostbare kunststukken als Chinees porselein, servies, glas- en zilverwerk. Daarnaast werd in 2009 ook bekend dat de prinses met sluiproutes via het kanaaleiland Guernsey de vermogensbelasting in Groot-Brittannië, waar ze toen woonde, wist te omzeilen. Niet verboden, maar het werd haar door veel mensen niet in dank afgenomen omdat ze een voorbeeldfunctie had.

Prinses Christina tijdens haar optreden bij het concert voor de 50ste verjaardag van mr. Pieter van Vollenhoven in de Doelen in Rotterdam. Beeld ANP

5. Zangcarrière



Zingen en muziek waren de grote passies van prinses Christina. In 1990 verleende ze haar naam aan het bekende Prinses Christina Concours en werd ze erevoorzitter van de stichting. De prinses nam ook twee cd’s op. In 2000 een kerstalbum en in 2002 The me nobody knows, waarvoor ze ook een nummer opnam met Rob de Nijs. De prinses zong ook vaak op familie-evenementen. Zo verzorgde ze optredens tijdens de doop van haar nicht Carolina de Bourbon de Parme, de doop van haar eigen zoon Nicolás Guillermo, de huwelijken van haar neef Bernhard van Oranje-Nassau van Vollenhoven en haar zoon Bernardo, en bij de uitvaart van haar ouders.

Bron: Volkskrant, Trouw