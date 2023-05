6x prinses Laurentien lapt de moderegels aan haar laars

Wat kleding betreft is prinses Laurentien zeker geen muurbloempje. Hoe feller hoe beter, moet ze vaak denken. Dat zorgde de afgelopen jaren voor heel wat spraakmakende outfits. Om haar verjaardag te vieren, zetten we 6 te gekke outfits op een rij waarbij Laurentien de (ongeschreven) moderegels aan haar laars lapte.

Prinses Laurentien negeert alle moderegels

Hopelijk kunnen we volgend jaar veel outfits aan deze lijst toevoegen, want wat een inspirerende stijl heeft deze prinses.

Moderegel 1: Less is more

Wat Laurentien betreft is less niet altijd more, want zij houdt er wel van om goed uit te pakken. Zo ook bij de filmpremière van De grote Sinterklaas film in oktober 2022 waarin ze een kleine rol speelde (als zichzelf). Een broek en tas met drukke print, een blouse met ruches, een fluwelen cape en dan tot slot ook nog een fluffy haarspeld en opvallende oorbellen. Het past daarentegen wel allemaal in één kleurpalet, dus het misstaat haar zeker niet.

Prinses Laurentien samen met dochter Eloise bij een filmpremière in oktober 2022. Beeld BrunoPress

Moderegel 2: Rood vloekt met roze

Dit is een ongeschreven regel die vaak aan de laars wordt gelapt, want soms kan het juist práchtig staan. Dat laat Laurentien zien bij het Koninklijk Paleis tijdens het staatsbanket ter ere van de Franse president Emmanuel Macron in april 2023. De prinses combineert een rode blouse, colbert en handtas met een felroze sjaal. Wat een kleurrijke verschijning!

Prinses Laurentien tijdens een staatsbanket ter ere van de Franse president Emmanuel Macron in april 2023. Beeld Getty Images

Moderegel 3: Dierenprint is ordinair

Het is niet de eerste royal die bewijst dat een dierenprint hartstikke chic kan zijn. Tijdens de uitreiking van de World Press Photo Award in 2019 droeg Laurentien een zwarte maxi-jurk met luipaardprint en transparante mouwen. Prachtig detail was de open rug. Om door een ringetje te halen, niet waar?

Prinses Laurentien tijdens de uitreiking van de World Press Photo Award in 2019. Beeld Getty Images

Moderegel 4: Off-shoulder kan na een bepaalde leeftijd écht niet meer

Nonsens! Een blote schouder kan op elke leeftijd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de glitterjurk met bijpassende choker die Laurentien droeg naar de uitreiking van de World Press Photo Award in 2017. Het is feestelijk en chic tegelijkertijd. De open sandalen, zwarte clutch en grote oorbellen maken Laurentiens look helemaal af.

Prinses Laurentien tijdens de uitreiking van de World Press Photo Award in april 2017. Beeld Getty Images

Moderegel 5: Als royal hoor je geen gympies te dragen

Ook al is Laurentien een echte royal, je spot haar lang niet altijd in een jurk en hakken. Bij de prijsuitreiking van de Taalheldenprijs in Tivoli Vredenburg in 2017 kwam ze een keer lekker sportief voor de dag. Ze droeg gloednieuwe witte Vans. Wat een verademing zal dat zijn geweest voor haar. En groot gelijk heeft ze.

Prinses Laurentien woont de prijsuitreiking van de Taalheldenprijs in Tivoli Vredenburg in 2017. Beeld Getty Images

Moderegel 6: Kort haar is niet vrouwelijk

Zolang we prinses Laurentien kennen heeft ze al kort haar. Hierboven kun je zien dat naast koningin Máxima ook prinses Laurentien stijlgevoel heeft. Dat geldt ook voor haar kapsel, dat zit altijd goed in model. Ze heeft de afgelopen jaren diverse coupes gehad. Zo droeg ze het bij de 40e verjaardag van kroonprins Willem-Alexander glad naar achter. En ook dat zag er op en top vrouwelijk uit. Het was natuurlijk wel een opvallende keuze, maar dat zijn we dat inmiddels wel van haar gewend.

Prins Constantijn en prinses Laurentien wonen een feestelijke receptie bij in Paleis Het Loo in Apeldoorn om de 40e verjaardag van kroonprins Willem Alexander. Beeld Getty Images

Ook royaltyvlogger Josine Droogendijk is dol op de opvallende looks van prinses Laurentien:

Bron: Getty Images, ANP