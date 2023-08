Alexia’s eerste Prinsjesdag komt eraan, maar gaat het wel door nu het kabinet gevallen is?

Zeker weten doen we natuurlijk nooit. Het is namelijk geen échte verplichting om bij de derde dinsdag van september te zijn als zusje van de toekomstige troonopvolger. Toch wordt er wel verwacht dat Alexia ook aanwezig zal zijn als haar vader koning Willem-Alexander de Troonrede voorleest.

Zo ging dat in het verleden

Willem-Alexander werd in 1985 ‘officieel volwassen’ en begon toen aan zijn dienstplicht. Ondanks de dienstplicht kon hij wel aanwezig zijn bij zijn eerste Prinsjesdag. Hij gaf trouwens een héle grappige reden voor zijn afwezigheid bij Defensie: “Ik scheur altijd met mijn moeder in een gouden caravan door Den Haag.”

Het jaar daarna werd zijn broer Friso achttien, maar wel pas negen dagen later dan Prinsjesdag. Hij was dan ook niet aanwezig. In de jaren daarna was de aanwezigheid van Friso niet heel voorspelbaar. Soms was hij er, maar hij miste ook heel wat jaren, bijvoorbeeld vanwege zijn studie in Californië en een jaar had hij last van een hernia.

Prins Constantijn, de derde zoon van prins Claus en koningin Beatrix, was wél altijd (hij werd in 1987 achttien jaar) aanwezig. Grote kans dat we Ariane over twee jaar, als zij officieel volwassen is, ook in de Ridderzaal zien.

Kabinet gevallen

Prinsjesdag gaat altijd door. Er staat namelijk in de Grondwet dat de regering op de derde dinsdag van september haar begroting presenteert voor het volgende jaar. Ook al is het kabinet demissionair, er moet deze maand tóch onderhandelt worden over een begroting. Dat was trouwens in 2021 ook al zo. Toen was kabinet Rutte III al meer dan een half jaar gevallen. Verwacht dus vooral geen spannende begroting. De Troonrede zal meer over lopende zaken gaan.

Verplichtingen van een volwassen royal

Als je als dochter van de koning 18 jaar én dus volwassen wordt, verandert er het een en ander. Je wordt bijvoorbeeld benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw en tot Ridder in de Huisorde van den Gouden Leeuw. Dit verandert er nog meer.

