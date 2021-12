Amalia draagt jurk van Nederlands modehuis op nieuwe portretten

Dit is waar de prachtige outfits van Amalia vandaan komen.

Rode jurk

Op de foto’s in de Oranjezaal is Amalia te zien in een rode jurk van het Italiaanse modehuis MaxMara. Deze bijzondere jurk is helaas niet meer te koop, maar nog wel te bekijken via de website van MaxMara.

Amalia’s goudkleurige ketting en oorbellen komen van See Me, een label dat vrouwen steunt die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. De oorbellen zijn slecht te zien op de foto, maar Amalia had hartvormige oorbellen in die ze al eens eerder droeg tijdens Koningsdag in 2020. De oorbellen shop je hier voor 105 euro.

LaDress

Voor de tweede serie, die is geschoten in de Chinese zaal, wisselde prinses Amalia van outfit. Voor deze foto droeg de prinses een jurk van het Nederlandse label LaDress. De Naomi Chiffon crêpe maxi jurk bestel je hier voor 259 euro.

