Amalia en de Sint: de leukste kiekjes uit de oude doos

De Koninklijke familie zal er nu niet zo heel veel meer zullen doen. Maar ze denken vast wel met warme gevoelens terug aan de jaren waarin ze alledrie nog naar hun schoen snelden ‘s ochtends.

Vaste prik bij de intocht

En als je zoals Amalia zusjes hebt van twee en vier jaar jonger, vier je Sinterklaas natuurlijk helemáál lang. Geen wonder dat Am best iets heeft, met de Goedheiligman. Ze gingen soms als gezin naar de intocht in hun eigen Wassenaar, maar waren van 2009 tot en met 2012 ook vaste prik aanwezig in Scheveningen.

Hieronder is ze negen en zal ze vermoedelijk al in een andere Sint-fase zitten dan zusjes Alexia (hier zeven) en Ariane (hier vijf en met een fantastische pony).

Beeld ANP / ANP

Zingen voor de camera

Maar een jaar eerder zat de stemming er sowieso nog helemaal in, ook bij Amalia. Toen kwam een cameraploeg van de NPO lang voor de documentaire Máxima, portret van een prinses.

Amalia (minus een paar tanden, ze was hier nog net geen acht) laat zien dat ze naast zingen ook kan dansen. Dat ze al jong die enorme bos blond haar had. En dat ze net als veel van haar leeftijdsgenoten ook haar eigen spiegelbeeld maar moeilijk kan weerstaan.

Deze Sinterdanceparty is op de kop af tien jaar oud. O, en er is meer, want Am gooide er (je bent de grote zus of niet) ook nog even een lekkere solo achteraan:

“Ik wou dat ik zo’n mooie stem had als jij”, horen we de koning nog zeggen. Dat heeft hij wel geweten de afgelopen jaren, met naar verluidt vier zangvogels in huis.

O, en voor de liefhebber: er kwam zelfs een remix (het geeft maar aan dat Amalia ook tien jaar geleden al niet onopgemerkt door het leven ging).

Langs op de Bloemcampschool

Naast alle huiselijke schoenzet-tafereeltjes en de intochten kwam de Sint ook bij de A’s natuurlijk langs op school, de Bloemcampschool in Wassenaar waar alle drie de meisjes zaten. Jaap Stok mocht daar jarenlang de honneurs waarnemen.

Toen hij in 2017 ‘met Sinterklaaspensioen’ ging, deed hij in zijn lokale Provinciale Zeeuwse Courant ook nog een fijn boekje open over hoe Amalia zich identificeert met de Sint. Dit was in 2009 toen ze in groep drie zat en is (als het allemaal waar is, al zien we het Máxima zo doen) hilarisch.

Máxima op schoot bij de Sint

“Ik zei: ‘Dankjewel! Sinterklaas gaat jullie bedanken met een Spaans lied. Want mijn Pieternel – mijn dochter Liza – woont in Spanje en had een lied van Mercedes Sosa ingestudeerd. Direct na afloop stak Amalia haar vingertje op: ‘Sinterklaas, wij zingen ook Spaanse liedjes thuis!’ Ze mocht even op mijn knie komen zitten om een liedje te zingen.”

“‘Maar mijn mamma kan nog veel beter Spaanse liedjes zingen!’, riep ze. Ik zei nog, heel ratachtig: ‘Dat kán, maar is ze er wel?’ Ze wees. Ja hoor, mammie ook maar naar voren. Amalia links op de knie, Máxima rechts. En ze hebben allebei een Spaans liedje gezongen voor Sinterklaas.”

Beeld ANP / ANP

Wat je al niet doet voor je kinderen rond 5 december. Wij wensen iedereen – ook de Oranjes die dit weekend herenigd worden met Amalia – een fijne pakjesavond!

Bron: Allthingsamalia