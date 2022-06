Amalia gaat deze maand op eerste officiële reis naar Noorwegen

Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima reizen met haar mee.

Eindelijk groots vieren

Prinses Ingrid Alexandra werd al op 21 januari dit jaar achttien, maar door de toen geldende coronamaatregelen moest de viering worden uitgesteld. Op 16 en 17 juni is het feest en kunnen kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit de verjaardag van hun dochter groots vieren.

Uitgebreid programma

Het programma is niet mis. Op donderdag 16 juni organiseren koning Harald en koningin Sonja een galadiner op het Paleis in Oslo ter ere van de verjaardag van hun kleindochter, waar koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia ook bij mogen aanschuiven. Een dag later is er een feestavond, georganiseerd door de Noorse regering.

De oranjes hebben goede banden met het Noorse koningshuis. Koning Willem-Alexander is bevriend met de Zweedse kroonprinses Victoria. Zij is de peettante van Amalia.

