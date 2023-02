Amalia open over moeilijke tijd door bedreigingen: ‘Ik mis het normale leven’

Op de laatste dag van het koninklijk bezoek aan de Cariben beantwoordt Amalia vragen van journalisten over de bedreigingen die ze ontvangt. De kroonprinses gaat door een moeilijke tijd.

Heel erg moeilijk

“Ik ging mijn studententijd in met de gedachte te gaan doen wat studenten doen. De realiteit was allesbehalve dat”, vertelt Amalia op Sint-Maarten. “Ik ga er heel erg eerlijk in zijn. Ik heb het er nog steeds heel erg moeilijk mee. Ik mis het normale leven, het leven van een student. Het door de straten lopen, naar een winkel kunnen gaan.”

Dankbaar

Ook laat Amalia weten dankbaar te zijn voor alle steun die ze afgelopen tijd ontving van vrienden, familie en alle delen van het koninkrijk. Ze genoot extra van het beetje vrijheid dat ze terugkreeg tijdens de Caribische reis met haar ouders en heeft naar eigen zeggen een ‘prachtige tijd’ gehad.

Beveiliging

Koning Willem-Alexander maakte zich tijdens het bezoek geen extra zorgen om de veiligheid van zijn dochter. De beveiliging van de Oranjes werd flink opgeschroefd op de eilanden en daarmee vertrouwt de koning op de kennis van professionals. “Zelf ben ik geen expert op het gebied van beveiliging, dus als ik me er zorgen om ga maken, maak ik me zorgen over iets waarin ik geen expertise heb”, vertelt hij. “Dus dat laat ik over aan degenen die zeggen: je kunt daar veilig rondlopen. Op dat moment denk ik daar helemaal niet over na.”

Persgesprek met koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia op Sint-Maarten. Beeld Brunopress

Trotse vader

Op Amalia is hij vooral trots. “Ik glim van trots als ik mijn dochter zie. Ze heeft fantastisch meegedraaid met dit bezoek aan zes eilanden.” Amalia zelf laat weten: “Ik kan u verzekeren, ik heb ontzettend genoten en ik ben ontzettend dankbaar.” Wel kijkt ze met bewondering naar de kennis die haar ouders hebben over dit deel van het koninkrijk. “Het zal nog veel bezoeken duren voor ik net zo soepeltjes rondloop als zij hier doen.”

Niet alleen Máxima wordt geroemd om haar stijl, Amalia laat tijdens het bezoek aan de Cariben dat ze niet voor haar moeder onder doet. In onderstaande video zie je hoe ze haar looks laat knallen met accessoires.

Bron: RTL Boulevard, de Volkskrant, NOS.nl