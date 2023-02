Amalia uitgeroepen tot meest begeerde vrouwelijke royal

En dat begrijpen we, want Amalia is prachtig en liet tijdens de recente Caribische reis ook maar weer eens haar stralende persoonlijkheid zien.

Voorwaarden

Niet alleen uiterlijk is een voorwaarde om in het lijstje te worden opgenomen. Andere eisen zijn prestige van de dynastie, rijkdom van de familie en roem. Op alle factoren scoort Amalia hoger dan de andere vrouwelijke vrijgezelle royals. Op nummer twee en drie staan toekomstige koninginnen Ingrid Alexandra van Noorwegen en Elisabeth van België.

Top drie mannelijke royals

Ook publiceerde het blad mannelijke vrijgezelle royals. Het meest begeerd is Moulay Hasan van Marokko, gevolgd door prins Joseph Wenzel van Liechenstein en prins Gabriël van België. Die laatste is het jongere broertje van prinses Elisabeth.

Reden van roem

Amalia verwierf internationaal veel roem vanwege een droevige reden. De bedreigingen, waardoor ze niet meer in Amsterdam kon wonen, waren wereldnieuws. Onlangs sprak ze voor het eerst openhartig over welke impact de bedreigingen hebben op haar leven.

Bron: RTL Boulevard