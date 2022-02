Dat schrijft Claudia Witteveen op All things Amalia. Hiermee breekt Amalia een decennialange traditie.

Amalia kiest voor ander plek in Lech

De skivakantie in Lech is een echte Oranje-traditie. Net als hun verblijf in het chique hotel Gasthof Post. Al sinds 1959 slaapt de koninklijke familie daar wanneer ze in Lech gaan skiën. Maar Amalia kiest dit jaar voor een ander hotel.

Traditie dankzij prins Bernhard

Prins Bernhard startte deze traditie. Hij ontmoette de toenmalige eigenaar van het hotel in 1959 op de pistes. Ze raakten gezellig aan de praat waarna de eerste overnachting volgde. Zo kwam Beatrix er als kind en zij nam later haar zonen mee.

Hotel Berghof

Het is dus niet bepaald verrassend dat Willem-Alexander en Máxima nu in het Gasthof Post-hotel verblijven. Prinses Amalia trekt zich alleen niks aan van die traditie en verblijft op een andere locatie in de buurt. Zij zit in Hotel Berghof, een hotel met een iets hipper imago. Dit hotel heeft een lift die je direct naar de bars en restaurants in het centrum brengt en dat is voor iemand op krukken erg handig. Haar ouders zijn overigens zó bij haar, want de twee hotels liggen slechts 200 meter bij elkaar vandaan.

Redenen

Volgens Claudia, niet te verwarren met de Claudia de Breij die Amalia uitgebreid interviewde voor haar boek, kunnen er meerdere redenen zijn dat de 18-jarige kroonprinses niet in Gasthof Post wilde verblijven. Misschien wilde ze zich niet bespied voelen, aangezien het nogal bekend is dat de Oranjes in Gasthof Post slapen. En die privacy zou ze misschien wel willen om een van de kamers te delen met haar vermeende nieuwe liefde. Maar het kan natuurlijk ook gewoon zo zijn dat Gasthof Post al vol zat toen de prinses last-minute besloot naar Lech te gaan. Wie zal het zeggen?

