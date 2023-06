Dat Beatrix het hulpmiddel in de arm nam, was omdat ze zich eerder lelijk had verstapt, liet de Rijksvoorlichtingsdienst weten volgens ANP. Erg vervelend, aangezien ze begin dit jaar ook al haar pols brak tijdens het skiën in Lech. De prinses leek zich ondanks alles prima uit de voeten te maken tijdens haar werkbezoek.

Beatrix met haar hippe wandelstok Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Vrolijk tulpenprintje

Mede door haar vrolijke, opvouwbare wandelstok van het Nederlandse merk Ninee. De handige accessoire heeft een vrolijk printje van gekleurde tulpen en een kenmerkende gouden rand. Beatrix zweert erbij, want in 2016 zagen we 'm ook al eens voorbij komen. Toen werd ze namelijk aan haar knie geopereerd, waardoor ze een paar weken slechter ter been was.

Voor een prikkie

Hoewel we de Oranjes regelmatig spotten met bijzondere, weelderige accessoires (zoals het Máxima's diamanten Hèrmes-horloge), gaan onze royals ook weleens voor stijlvol én betaalbaar. In het geval van Bea's wandelstok surf je gewoon even naar Bol.com en ben je voor nog geen 50 euro klaar.

Hier koop je 'm

Opvouwbare wandelstok Tulp van Ninee, €41,50

Bij déze hippe wandelstok zweert Beatrix (en hier koop je 'm) Beeld Ninee

Prinses Beatrix doet het tegenwoordig rustiger aan, maar verveelt zich duidelijk niet:

Bron: ANP