‘Blauw bloed’ gaat voortaan zonder presentator verder om déze reden

Eerder dit jaar werd bekend dat de NPO Blauw bloed van de buis wilde halen. Fans van het programma startten een petitie die ruim 10.000 keer werd ondertekend.

Jonge kijkers aanspreken

In het programma zullen voortaan alleen nog reportages over de Oranjes en andere koninklijke families te zien zijn. Verder wil de omroep de onlinecommunity van blauwbloed.tv, die nu ruim 200.000 bezoekers per week heeft, actief gaan uitbouwen. Hiermee wil de EO meer jonge kijkers aanspreken.

Laatste aflevering

De reportages worden vanaf volgend jaar iedere vrijdagmiddag uitgezonden op NPO1 en zijn terug te kijken via NPO Start. De laatste Blauw bloed-aflevering van dit jaar wordt uitgezonden op zaterdag 11 december.

Reactie Jeroen

Jeroen zegt heel dankbaar te zijn dat ze Blauw bloed achttien jaar lang op deze manier konden maken. “We hebben als team lang in onzekerheid gezeten over het vervolg. Ik ben blij dat royalty bij de NPO en bij de EO een plaats houdt en zie ernaar uit om nog veel mooie dingen over de koningshuizen te blijven maken.”

Bron: RTLBoulevard