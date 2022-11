Blunder of bewuste keuze? Prinses Beatrix draagt dezelfde outfit drie jaar later naar hetzelfde evenement

De prinses wordt ieder jaar voor dit evenement uitgenodigd. Ze trok een prachtige outfit uit de kast, maar het lijkt erop dat Beatrix even vergat dat ze deze outfit drie jaar geleden ook al eens naar het gala van de Stichting Dansersfonds ’79 droeg. Oeps!

Beatrix bij balletgala

De Stichting Dansersfonds ’79 is opgericht voor dansers die vanwege hun leeftijd of blessures moesten stoppen met dansen en ondersteunt deze dansers financieel. Het gala is een middel om fondsen te werven. Prinses Beatrix werd maandagavond ontvangen door het danspaar Han Ebbelaar en Alexandra Radius, oprichters van de stichting.

Bekende outfit

De prinses zag er prachtig uit in een outfit die ze al vaker uit de kast trok. Het betrof een top van zwart kant en witte zijde. Royalty-expert Josine Droogendijk viel meteen iets op toen ze de look van Beatrix zag: niet alleen droeg ze de top vaker, ook droeg ze ’m al eens naar hetzelfde evenement.

Drie jaar geleden

Namelijk toen ze in 2019 aanwezig was bij het gala van de Stichting Dansersfonds ’79. De stichting vierde dat jaar het veertigste jubileum. Ook toen combineerde Beatrix de top met een zwarte, lange rok.

Favoriet

De outfit is een favoriet van de prinses. Ze droeg de combinatie voor het eerst in 2009, tijdens het staatsbezoek aan de Chileense president. En ook tijdens het huwelijksfeest van Victoria en Daniël van Zweden in 2010 trok ze ’m aan, net als in 2013 bij het staatsbezoek aan Singapore.

Wie bewaart, die heeft wat. Begin november droeg prinses Beatrix naar het staatsbanket van de Italiaanse president een jurk die ze dertig jaar geleden voor het eerst aan had.

Beatrix op 14 november 2019 bij de 22ste editie van het Nederlands Balletgala van Stichting Dansersfonds in het Nationale Opera & Ballet. Beeld Brunopress

Beatrix op 14 november 2022 tijdens de 24ste editie bij van het Nederlands Balletgala van Stichting Dansersfonds '79 in het DeLaMar in Amsterdam. Beeld Brunopress

