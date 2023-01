Bon bini! Koninklijk gezelschap arriveert op Aruba en dít gaan ze daar allemaal doen

Voordat prinses Amalia met haar ouders naar Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba vertrekt, staat er nog het één en ander op de planning.

Officiële ontmoetingen

Allereerst wordt het koninklijke gezelschap natuurlijk hartelijk ontvangen. Op het Arubaanse Wilhelminaplein wordt een speciale welkomstceremonie gehouden. Daarna ontmoeten Amalia, Máxima en Willem-Alexander de volksvertegenwoordigers van het eiland: gouverneur Alfonso Boekhoudt, minister-president Evelyn Wever-Croes, de ministerraad en de Staten.

Een stukje cultuur op Aruba

Gelukkig is ook op Aruba ruimte voor iets luchtiger ‘vermaak’. In de middag reist het drietal af naar San Nicolas, waar op een middelbare school een voorstelling over de Arubaans-Nederlandse verzetsheld Boy Ecury te zien is. Wat volgt, zijn een wandeling langs verschillende muurschilderingen, een bezoekje aan het Industriemuseum en een straatoptreden door lokale jongeren. Zij zullen hun talenten voor, onder andere, breakdance en spoken word laten zien. Ook een stukje carnaval maakt onderdeel uit van hun optreden.

En door

De prinses, koning en koningin blijven nog tot en met morgen op Aruba, daarna vervolgen zij hun weg naar de rest van de Caribische eilanden. Woensdag varen ze met de Zr. Ms. Holland naar Curaçao. Aan boord gaan zij in gesprek over de werkzaamheden van het ministerie van Defensie in het Caribisch gebied. Verder krijgen ze een rondleiding en worden er demonstraties gehouden op het schip.

Meer mode!

Aangezien de temperaturen hier maar niet omhoog willen kruipen, kunnen we extra genieten van wat zomerse, koninklijke outfitjes. We zijn dan ook erg benieuwd wat met name Amalia (die op Bonaire een prachtige gele jurk droeg) en Máxima de aankomende dagen uit hun modehoed zullen toveren. Tot nu toe hebben ze ons zeker niet teleurgesteld. Vooral de oranje-roze jurk van die laatste gooide hoge ogen.

Koningspaar en prinses Amalia bezoeken Bonaire. Beeld ANP

Bron: AD.nl