Claudia de Breij schrijft boek over Amalia mét medewerking van de prinses

Het koninklijk huis laat op Instagram weten: “Ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van Prinses Amalia, de Prinses van Oranje, op 7 december 2021 heeft Claudia de Breij een persoonlijk boek geschreven op basis van ontmoetingen met de Prinses. Het boek Amalia is bedoeld om de lezers kennis te laten maken met de beoogd troonopvolger en verschijnt half november.”

Het koninklijk huis onthult waar Claudia de Breij en de prinses zoal over gesproken hebben: “Voor het boek heeft Claudia de Breij in de zomer van 2021 enkele gesprekken gevoerd met de prinses Van Oranje over onder meer haar schooltijd, haar liefde voor muziek en wat het Koningschap en haar toekomstige rol nu voor haar betekenen. Het boek vormt een weerslag van de gesprekken en een indruk van de auteur. Ook bevat het boek beeldmateriaal uit het privé-archief van de prinses.”

Prinses Amalia heeft Claudia een bijzondere plek laten zien voor het boek: “De prinses heeft Claudia de Breij meegenomen naar het Koninklijk Staldepartement om over haar passie voor paarden en de paardensport te vertellen: ‘Op een paard ben ik het meest wie ik ben. Als je me echt wilt leren kennen, moet je me zien rijden’.”

Het boek verschijnt half november bij uitgeverij Pluim. Het is een traditie onder de Oranjes om het volk een aanstaand staatshoofd beter te laten leren kennen middels een boek. Zo werden er rondom de achttiende verjaardagen van prinses Beatrix en koning Willem-Alexander ook boeken uitgebracht.

Eerder deze maand verscheen het boek De plicht roept, het boek van oud-politicus Peter Rehwinkel over prinses Amalia. In het boek gaat de oud-politicus in op wat er allemaal in het leven van de prinses gaat veranderen, wanneer ze meerderjarig wordt en welke keuzes ze allemaal kan maken.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) op 27 Sep 2021 om 4:02 PDT

