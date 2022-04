Koningin Máxima droeg een prachtige knalroze jurk van crêpe zijde van haar favoriete modehuis Natan, met daaroverheen een cape van Valentino. Amalia was te zien in een zomers linnen streepjespak van MaxMara, met groene clutch van Jacquemus.

Geleend van Máxima

Alexia ging voor een groen pak van Tara Jarmon met een geleend roze tasje van Máxima, ook van modehuis Natan. Prinses Ariane koos voor een donkerblauw jurkje tot boven de knie van het merk Sandro, met chique gouden knopen.

Onberispelijk gevoel voor stijl

De internationale pers is ontzettend onder de indruk van de prachtige looks waarin de koningin en de drie prinsessen ten tonele verschenen. Zo noemt de Britse Daily Mail de Oranjes ‘de zeer stijlvolle koninklijke familie van Nederland’. De krant schrijft over de prinsessen: “Toen de familie naar buiten ging om koninklijke fans te ontmoeten, toonden de drie jonge royals dat ze het onberispelijke gevoel voor stijl van hun moeder hebben geërfd met drie zeer trendy outfits.” De Britse krant Express kopt lovend: “Koningin Máxima verbluft in cape van £ 3.895 met dochters voor Koningsdag in Nederland - ‘geweldig’.”

Net zo stijlvol als mama

In Duitsland zijn ze net zo enthousiast. “Op Koningsdag laten ze niets aan het toeval over als het om mode gaat”, kopt het Duitse Gala. De Duitse krant Stuttgarter Nachrichten noemt de drie prinsessen ‘Máxima en Willem-Alexanders A-team’ en schrijft: “Net zo stijlvol als mama.”

In de ban van Alexia

Het wekelijkse Duitse roddelblad Bunte schrijft vooral vol lof over prinses Alexia. “Model of prinses? Prinses Alexia poseert voor fotografen tijdens haar publieke optreden op Koningsdag”, aldus het blad. “Als je alleen let op de reactie van de mensen, zou je bijna denken dat er voor hen een popster staat die wereldwijd bekend is. Maar de enthousiaste reactie van de Nederlanders is niet voor een muzikale megaster, maar voor prinses Alexia (16)! Ter gelegenheid van Koningsdag, de 55e verjaardag van haar vader koning Willem-Alexander, keert ze schitterend terug op het koninklijke toneel en wordt ze gevierd door het Nederlandse volk”, schrijft het roddelblad. Ze vervolgen: “En het is niet alleen door haar opvallende groene outfit dat de 16-jarige opvalt. Als het gaat om poseren en spelen met de fotografen doet ze in geen enkel opzicht onder voor haar moeder koningin Máxima (50) of haar oudere zus prinses Amalia (18).”

Volgens royaltyvlogger Josine had de kledingkeuze van de Oranjes voor Koningsdag een diepere, mooie symbolische betekenis. Ze vertelt je er alles over:

Bron: DailyMail, Express, Bunte, Stuttgarter Nachrichten, Gala